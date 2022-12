Amelia Bono tiene claro que para empezar el invierno solo necesitamos un pantalón de piel

Amigas, el invierno empieza esta noche, aunque en Madrid ya parece que llevemos meses de lleno. Pero mientras no para de llover, de estar el cielo gris y de hacer mucho frío, Amelia Bono nos ha dejado el perfecto look para irnos de fiesta en invierno. Ya os lo venimos avisando hace meses, el efecto piel y las prendas de piel o de cuero son la gran tendencia de esta temporada y Amelia Bono lo acaba de demostrar con este outfit. Llevamos meses hablándote de lo importante que están siendo los años 90 en el mundo de la moda actualmente. Y aunque es algo que llevamos varias temporadas viéndolo venir, lo cierto es que nunca ha sido tan evidente como en este momento. Por su versatilidad, su elegancia, su comodidad y por ser combinable con la mitad de tu armario, el pantalón de cuero es algo que no ha desaparecido nunca, pero que este año piensa convertirse en todo un imprescindible. Si hasta la Reina Letizia lo ha llevado para ocasiones formales acompañado de blusas, no se nos ocurre un momento en el que no sea adecuado.

El cuero o efecto piel se posicionaba como una de las tendencias a tener en cuenta desde mucho antes de que llegase el frío. Las pasarelas y las prescriptoras de estilo así lo auguraban llenando sus looks de efecto piel tanto dentro como fuera de las pasarelas. Y es que no hay experta en moda que no tenga ya una prenda del tejido estrella en su armario y Amelia Bono es una de ellas.

Es una de las grandes tendencias del año y, probablemente, uno de los tejidos más versátiles y elegantes que existen. El cuero ha conseguido romper la veda de los accesorios, las cazadoras o los pantalones de Amelia Bono que tiene pedrería en el bajo, son de la desaparecida Uterqüe y en su momento costaban casi 200 euros.