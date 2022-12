Amelia Bono es toda la inspiración rockera que necesitamos para nuestros conciertos en 2023

¿Ya tenéis vuestro listado de conciertos para 2023 preparados? Pues Amelia Bono termina el año con el concierto más especial, el de su suegro Raphael. ‘Yo soy aquel’, ‘Como yo te amo’, ‘Digan lo que digan’, ‘Mi gran noche’, ‘Estar enamorado’ o ‘Qué sabe nadie’ son solo algunos de los títulos ligados para siempre a Raphael que, este es fin de semana, ha puesto el broche de oro a su aclamada gira internacional ‘Tour 6.0′ en el WiZink Center de Madrid. Y ahí estaba su hijo y Amelia Bono para darlo todo. Y como siempre, Amelia Bono se ha convertido en una de las mejores vestidas con su look de concierto que nunca falla. Porque Amelia sabe ser la mejor vestida para cualquier ocasión, y ese toque rockero que le da a todos sus estilismos no podía ir mejor para una noche de música. Al igual que las mejores vestidas de los Premios Forqué o la final del Mundial de Qatar Argentina-Francia, este look de Amelia Bono es todo lo que necesitamos ver este domingo.

Para este look de concierto Amelia Bono ha apostado por el negro y el gris, esos colores que nunca fallan para este tipo de ocasiones. Por eso ha sacado la biker del armario y la ha combinado con una camiseta negra de tirantes, vaqueros grises de campana y botines de tacón. Porque es el uniforme de concierto que nunca falla y que es perfecto para las chicas más bajitas.

Amelia Bono es una amante de los pantalones vaqueros. No hay estilo (ni color) que falte en su armario. La it girl española adora este tipo de diseños y así lo ha demostrado a través de su perfil de Instagram donde los looks con ellos como protagonistas son un habitual. En color blanco y corte palazzo, estilo baggy desgastado, clásicos skinny en negro.... Sus apuestas son muy versátiles, y eso es precisamente lo que cautiva al público, aunque si tuviéramos que destacar una silueta entre todas ellas, a la que recurre con más frecuencia, sin duda hablaríamos de los pantalones vaqueros estilo campana, los vaqueros perfectos para chicas bajitas.