Rocío Osorno tiene el jersey perfecto para brillar todo el invierno y sabemos donde encontrarlo

El pasado día de Reyes ha sido el cierre oficial a unas largas Navidades. Las vacaciones se acaban, así como la época más festiva del año. Y con ello también los looks de fiesta (al menos hasta que llegue la época de alfombras rojas y bodas de invierno) y brillos que han monopolizado la moda casi exclusivamente estos días. Pero también nos ha servido de aprendizaje para saber qué tendencias veremos en los próximos meses, o una de las cosas que más nos gustan, como vestir a la vez arreglada e informal en un evento de día (o de tarde). Porque lo cierto es que si se trata de una fiesta de noche sabemos solucionarla rápidamente con un vestido largo o un traje sastre, pero, ¿cómo salir airosa de esos días en los que queremos lucir informales pero a la vez con un toque trendy?

Pues gracias al último look que nos ha dejado Rocío Osorno tenemos algunas claves. Y es que la influencer sevillana recientemente afincada en Madrid ha querido acudir a la tradicional Cabalgata de los Reyes Magos en la capital, acompañada de sus hijos y de su ex, el político Coco Robatto, demostrando así que a pesar de estar divorciados mantienen una buenísima relación que no les impide disfrutar de sus hijos en compañía.

Pero volviendo a la moda, la diseñadora nos ha deleitado una vez más con un look cómodo, sencillo y perfecto en el que ha combinado unos vaqueros rectos en el color de la temporada junto con un jersey blanco adornado con detalles de pedrería en los hombros, y que ahora tu también puedes encontrar en la web de Asos.

Rocío Osorno con jersey blanco con detalles de pedrería, de Asos FOTO: @rocioosorno

Jersey color marfil de punto de ochos mullido con pedrería en los hombros, de Miss Selfridge (60,99 euros)

Jersey color marfil de punto de ochos mullido con pedrería en los hombros, de Miss Selfridge FOTO: Miss Selfridge

La prenda perfecta para subir de nivel hasta los estilismos más sencillos y convertirte en la mejor vestida del momento.