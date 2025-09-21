Los 5 básicos de belleza que no pueden faltar en tu neceser de otoño

Con la llegada del otoño, la piel y el cabello necesitan cuidados distintos a los del verano. El descenso de las temperaturas, la falta de horas de luz y la vuelta a la rutina pueden traducirse en un cutis más sensible o con manchas y en un cabello que arrastra daños del sol y el calor. No es necesario renovar todo el tocador, basta con contar con algunos aliados clave que marquen la diferencia.

Estos cinco productos reúnen lo esencial para que el cambio de estación se note en positivo.

Biologique Recherche | Crème VIP O₂

Crème VIP O₂, la crema oxigenante y antipolución de Biologique Recherche. @biologique_recherche

El entorno urbano puede pasar factura sobre la piel, sobre todo en los meses fríos. La [[LINK:EXTERNO|||https://2trendies.com/tendencias-belleza/creme-vip-o%E2%82%82-oxigenacion-y-escudo-antipolucion-urbano|||Crème VIP O₂]] está pensada para funcionar como barrera frente a la polución y aportar oxigenación al cutis. Su fórmula mejora el aspecto general, aporta hidratación y ayuda a que el rostro se perciba más descansado, algo clave cuando la piel acusa el ritmo de la ciudad.

Caudalie | Vinoperfect Sérum Resplandor Antimanchas

Sérum Vinoperfect de Caudalie, un referente contra las manchas y la falta de luminosidad. Caudalie

Tras el verano es habitual que aparezcan manchas o que se acentúen las que ya había. El sérum Vinoperfect de Caudalie se ha convertido en un referente porque actúa sobre distintos tipos de hiperpigmentación sin irritar la piel, incluso en las más sensibles. Se aplica mañana y noche antes de la crema y, con constancia, ayuda a unificar el tono y recuperar la luminosidad. Un gesto simple que marca la diferencia en la rutina de otoño.

Olaplex | Nº3 Hair Perfector

Nº3 Hair Perfector de Olaplex, tratamiento reparador previo al champú. Druni

El verano deja huella en el pelo, que suele quedar más seco y quebradizo por la exposición al sol y los baños de mar. El Nº3 Hair Perfector de Olaplex se aplica antes del champú y actúa desde el interior de la fibra capilar para reforzarla. En pocos minutos ayuda a recuperar fuerza y elasticidad, con un aspecto más sano y resistente. No sustituye a una mascarilla, la complementa, y por eso se ha convertido en un recurso habitual para mantener el cabello cuidado durante la temporada.

Dior | Addict Lip Glow Butter Black Cherry

Dior Addict Lip Glow Butter en el tono Black Cherry, hidratación y color para el otoño. Douglas

En otoño los labios se resienten con el frío y agradecen un producto que hidrate de verdad. El Lip Glow Butter de Dior es de esos que apetece llevar siempre encima porque además de nutrir aporta un toque de color. El tono Black Cherry es elegante, muy de temporada, y tiene un brillo jugoso que da vida al rostro al instante.

Chanel | Coco Mademoiselle Eau de Parfum Intense

Coco Mademoiselle Eau de Parfum Intense de Chanel, un perfume cálido y envolvente. Douglas

Cuando bajan las temperaturas también apetece cambiar de perfume. Coco Mademoiselle en su versión Intense es más envolvente que el clásico y tiene ese punto cálido que se agradece en los meses fríos. El pachulí se mezcla con notas de vainilla y flores, dando como resultado un aroma elegante que acompaña bien en esta época del año.

El otoño es un buen momento para ajustar el neceser y adaptarlo a lo que pide la estación. Cinco productos bastan para recordarnos que cuidarse también forma parte de la rutina y ayuda a sobrellevar mejor el cambio.