Vicky Martín Berrocal dice sí al conjunto lencero en marrón más sofisticado (y tendencia) de Zara

Hablar de Vicky Martín Berrocal es hablar de elegancia impoluta en clave invitada, casual o business woman. Da igual cuál sea la ocasión, ella siempre sabe como marcarse un tremendo lookazo y este fin de semana con unas propias de verano lo ha vuelto a hacer. ¿El responsable? Una de las tendencias que más vamos a seguir viendo en los próximos meses, los conjuntos lenceros. No es el primero de este tipo que vemos defender a la empresaria andaluza y estamos seguras de que tampoco va a ser el último.

Si de algo se caracteriza el armario de Vicky es por esa impecable manera de combinar piezas de Zara con accesorios de diseñador, después de sus vacaciones estivales, ya la hemos visto con vaqueros, mocasines y vestidos del gigante de Inditex, en esta ocasión, se trata de un conjunto de top y falda satinados del que nos hemos enamorado en cuanto hemos visto su publicación en nuestro 'feed' de Instagram. ¿Quieres saber por qué? A continuación te damos todos los detalles.

El conjunto lencero, la inversión más inteligente del otoño 2025

Si hay una apuesta segura esta temporada es el estilo lencero. El auge del lujo silencioso y la influencia de la estética minimalista de los 90 han traído de vuelta estas piezas satinadas que lo mismo funcionan con una blazer oversize para la oficina que con unos stilettos para salir a cenar. En marrón oscuro (el color más sofisticado del otoño) y con detalles de encaje en contraste, el conjunto de Zara que ha elegido Vicky Martín Berrocal se convierte en esa compra versátil que no solo estiliza, sino que aporta un punto de sensualidad muy chic.

Además, el combo top + falda tiene otra ventaja: puedes llevarlo junto para un look total o por separado, jugando con vaqueros rectos, camisas blancas o incluso jerséis de punto fino. La clave está en su silueta limpia y en el acabado satinado que capta la luz de manera impecable.

El look de Vicky Martín Berrocal al detalle

Como te comentábamos, el estilismo de viernes noche, elegido por la diseñadora onubense está firmado por Zara, en particular, de la colección ZW y consta de dos piezas que parecen hechas a medida para ella.

Top satinado encaje zw collection, de Zara (39,95 euros)

Top satinado encaje zw collection. Zara

El top satinado en marrón oscuro con encaje presenta unos tirantes finos y un delicado ribete de encaje negro tanto en el escote como en el bajo, aportando ese aire lencero irresistible.

Falda satinada encaje zw collection, de Zara (39,95 euros)

Falda satinada encaje zw collection. Zara

La falda satinada a tono con encaje de corte recto y largo midi, remata el conjunto con un toque elegante y sensual gracias al mismo encaje en el bajo.

Vicky lo ha combinado con unos salones negros de tacón fino, bolso mini de asa corta y un 'beauty look' en clave natural, con melena recogida y labios nude, perfecto para dejar que el estilismo hable por sí mismo. Un ejemplo claro de cómo sacar partido a las tendencias más sofisticadas de Zara y convertirlas en la mejor inspiración de armario.

Porque si alguien sabe cómo transformar lo sencillo en elegante, esa es Vicky Martín Berrocal. Y con este conjunto lencero, la diseñadora nos recuerda que decir adiós al verano no tiene que significar renunciar a los estilismos más sensuales (y sofisticados) del armario.