10 productos en los que invertiría un maquillador y que son perfectos como regalo de Reyes Magos

Ya están aquí los Reyes Magos. La carta de deseos cambia cada año, pero algunas peticiones se mantienen estables, año tras año. No nos referimos a pedir salud, dinero y amor, eso ni se duda y es lo primero. Hablamos de esos productos que pase lo que pase, deben estar metidos en nuestro neceser siempre. Esos artículos fundamentales que nunca perdemos de vista. Nos podemos quedar sin aceite para cocinar, pero sin máscara de pestañas, ¡nunca!

Para eso, los regalos de reyes y las rebajas de después, son la época ideal. Ya sea para las adquisiciones que nos faltan o para reponer cuando se nos acaben. ¡No podemos desaprovechar la época de descuentos por nada del mundo! Si todavía no has hecho la carta de regalos de los Reyes, te dejo un listado de regalos de última hora, que todavía no sabes que necesitas.

1. Crema hidratante

Douceur Sensitive Hydratante La Biosthetique

Si hablas con maquillador, una de las cosas que te va a decir 100% seguro es que es fundamental tener una piel cuidada. Por eso es imprescindible apostar por una buena crema hidratante que mantenga la salud facial al día, con una cara hidrata, luminosa y libre de manchas. No olvides que la hidratación siempre es un producto en el que merece la pena invertir. 'Douceur Sensitive Hydratante' repara y protege a las pieles secas y sensibles gracias a los elementos esenciales de aceites vegetales. Cuesta 43,50 euros en la página oficial de La Biosthetique.

2. Limpiador facial

Desmaquillante bifásico Yves Rocher

Antes de la crema, incluso antes del sérum y el tónico, hay un paso fundamental que nunca nos podemos saltar en nuestra rutina de 'skin care', se trata de la limpieza facial. Si queremos lucir una piel como las coreanas, no podemos olvidarnos de la doble limpieza, es decir, utilizar un producto con base oleosa (aceite o limpiador bifásico) y otra con base jabonosa y acuosa. La primera (de Yves Rocher, cuesta 8,95 euros) termina con el maquillaje, partículas de grasa o contaminación del ambiente, y la segunda, termina de retirar todas las impurezas de la piel, dejándola, perfecta, suave y lisa.

3. Kit higiene de viaje

Pack Interapothek Interapothek

Si te vas de viaje y no quieres renunciar a los productos de primera necesidad, y de buena calidad, Interaphotek ofrece estos packs navideños con todo lo que necesitamos.

Este pack cuesta 9,95 euros.

Gel algas marinas 100 ml

Champú uso diario 100 ml

Leche corporal spa 100 ml

Crema de manos Q10 50 ml

Crema de pies 30 ml

4. Un perfume todoterreno

Aqua Allegoria Nerolia Vetiver Guerlain

Ya sea de aromas florales, con olor a limpio, dulces, amaderados o cítricos, este perfume gusta todo el mundo. Es una apuesta segura y un regalo que siempre gusta. Lo mejor de todo es que es un 'eau de toilette', por lo que no empalaga, pero —al mismo tiempo— tiene mucha intensidad y duración. Lo mejor de ambos mundos en un frasco. Se trata de 'Nerolia Vetiver Aqua Allegoria' de Guerlain. En Douglas está disponible por 64,99 euros.

5. Una buena base de maquillaje

CC Cream de IT Cosmetics IT Cosmetics

No, ya no solo se trata de que sea una base con un color cubriente, que disimule cualquier imperfección, ahora queremos más, por eso necesitas una base de maquillaje con protección solar, que además de disimular, proteja y deje la cara perfecta. La 'Your Skin But Better Your Skin But Better SPF 50+' de It Cosmetics nunca decepciona. Cubre bien las imperfecciones, como si fuera un maquillaje, pero protege al mismo tiempo la piel con un 50+ contra los rayos UV. Cuesta en Douglas 32,99 euros.

6. Una buena paleta de sombras

Paletas de sombras de Makeup by Mario y Huda Beauty Makeup by Mario y Huda Beauty

Si la quieres mate tiene que ser la 'Master Mattes', de Make up By Mario (en Sephora por 54,99 euros); si la quieres con brillo, la 'Icy Nude Eyeshadow Palette', de Huda Beauty (72,99 euros). Es verdad que son caras, pero son una inversión, son Reyes Magos y te lo mereces. No necesitarás en todo el año ninguna otra sombra de maquillaje que no esté en alguna de estas dos paletas.

7. Unos buenos polvos matificantes

Polvos matificantes de KIKO KIKO

Lo de elegir una piel 'glow', tan en tendencia, tiene su intríngulis. Se trata de poner brillo en aquellas zonas donde queremos y quitarlo en las que no. Para eso el polvo matificante nos va a ayudar mucho. Ya que aplicaremos estos polvos en aquella zona donde no queremos que se vea el sérum iluminador y no lo pondremos en aquellas zonas donde queremos que se potencie la luminosidad. Estos son de KIKO y están disponibles por 11.99 euros.

8. Una buena brocha

Brocha profesional - Brocha para base de maquillaje n.º 70 Sephora

Esponja, productos con 'goupillón' integrado o con polvera. Hay muchas formas de aplicar los productos de maquillaje en la cara, sin embargo, solo uno de ellos es realmente fundamental aplicarlo con brocha. Para el iluminador, el rubor, las sombras de ojos, incluso con el bronceador líquido, podemos utilizar los propios dedos, pero el maquillaje —si queremos que se integre bien—, lo haremos con una buena brocha a toquecitos. También podemos aplicarla primero con los dedos y luego rematar con la brocha. Esta es la brocha profesional para base de maquillaje nº 70, de Sephora. Cuesta 24,99 euros.

9. Iluminador

Iluminador de Benefit Benefit

Invierte bien. No hay nada más feo que un iluminador cuarteado que marca más las arrugas y da sensación de piel seca y envejecida. El 'Dandelion Twinkle', de Benefit, es uno de los mejores que vas a probar y lo puedes aplicar en la sien, en el arco de la ceja y en el puente de la nariz, incluso con los dedos, y queda precioso. Cuesta 22,99 euros.

10. Una máscara de pestañas con tratamiento

Lipocils Mascara Talika.

Podemos maquillarlas y dejarlas bonitas, mientras las cuidamos y tratamos. Merece la pena. Este es de Talika y aporta volumen, resistencia y curvatura. De larga duración. Fácil de quitar y de aspecto glamuroso garantizado. Al mismo tiempo, contiene un complejo vegetal que ha demostrado mejorar la belleza de las pestañas, las deja más bonitas, fuertes y resistentes.

¿Ahora te sobran ideas para hacer la carta de los Reyes?