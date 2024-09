Soy dermatóloga y este es el champú de Mercadona que deberías comprar si tienes el pelo seco

No cabe duda de que el cuidado del cabello es esencial no solo por motivos estéticos, sino también por razones de salud. Nuestro pelo es parte de nuestro bienestar general y refleja el estado de nuestro cuerpo y mente, por lo que un cabello saludable no solo mejora la apariencia y la autoestima, sino que también protege el cuero cabelludo, regula la temperatura y actúa como una barrera frente a factores externos como la contaminación y los rayos UV.

Por ello, escoger un buen champú es fundamental para mantener la salud y el aspecto del cabello, ya que este producto es la base de cualquier rutina de cuidado capilar. Un champú adecuado no solo limpia el cabello eliminando impurezas, sino que también aporta los nutrientes necesarios para mantenerlo hidratado, suave y fuerte.

Así, al seleccionar un champú que se ajuste a las necesidades específicas del tipo de cabello (ya sea seco, graso, fino o teñido), evitamos problemas como la resequedad, la caspa o la pérdida de brillo. Además, un champú de calidad contribuye a equilibrar el pH del cuero cabelludo, lo que previene la irritación y fomenta un ambiente saludable para el crecimiento del cabello.

Así, la dermatóloga Leire Barrutia, activa en TikTok (@dermisphere), ha publicado un vídeo en dicha red social en la que, como profesional de la materia, hace una selección de los mejores champús que hay en Mercadona para cada tipo de pelo.

El mejor champú de Mercadona Mercadona para pelos secos o encrespados

La Dra. Leire Barrutia ha llevado a cabo una minuciosa selección de los mejores champús de Mercadona, entre los que ha destacado varios. Sin embargo, asegura que hay uno que es el mejor para todo tipo de cabellos, especialmente si está seco o encrespado: el champú con aceite de argán que la cadena de supermercados valenciana vende por tan solo 2,05 euros.

Este champú, asegura, lleva muchos activo hidratantes, así como muchas siliconas, que tiene un efecto suavizante muy hidratante, esencial para cabellos con tendencia a la rotura. Además, otros activos hidratantes serían el aceite de argán, aceite de jojoba, manteca de karité, queratina hidrolizada y Ploquaternium 10 y 22, para suavizar el pelo.

Lo cierto es que los champús tienen una capacidad limpiadora limitada, para no dañar el pelo retirando su capa natural de lípidos, y suelen tener muchos componentes nutritivos. Son muy buena opción, pero hay que vigilar a la hora de usarlos, ya que, si nos pasamos, el pelo estará hidratado, pero seguiremos con sensación de suciedad tras el lavado.

Cómo cuidar el pelo seco

La Dra. Claudia Bernárdez detalla en su libro "La biblia del cuidado del cabello" que el pelo seco, que recibe ese nombre por un tacto áspero y rugoso, con mucho menos brillo, a menudo se puede cuidar tan solo con el champú adecuado.

Así, la dermatóloga asegura que los champús son una muy buena opción, pero que hay que vigilarlos a la hora de usarlos ya que, "si nos pasamos, el pelo estará hidratado, pero seguiremos con sensación de suciedad tras el lavado". Por ello, recomienda cuidar la fibra capilar, aunque sea un proceso lento.