Los 3 trucos que han cambiado mi cabello a estar mucho más luminoso, cuidado y sano

"Este año sí que me voy a cuidar el cabello", una frase que solemos decir durante los primeros días de enero. O, en los siguientes minutos tras salir de la peluquería con uno de los nuevos cortes de pelo más en tendencia. Ahora bien, ¿verdaderamente lo cumplimos o no? Siendo totalmente sinceras, en muchas ocasiones nos da pereza investigar, así como hacernos, con todos los esenciales para completar una eficaz rutina de cabello. Hablamos de champús, aceites capilares o cepillos antitirones, entro otros. Y es que ningún estilismo es bueno o ningún look de maquillaje es suficientemente favorecedor si no tenemos una melena bonita, sana y luminosa. De ahí viene nuestro claro interés en explicarte nuestro secreto para conseguirlo.

Durante estos últimos días no hemos (ni querido) parado de ver los rankings sobre los mejores pelos de España. Y la clave para lucir una melena sana y envidiable se basa en todo el empeño que ponemos en cuidarlo y mimarlo durante unos breves minutos al día. A lo largo de nuestra vida hemos incorporado varios hábitos diarios que verdaderamente perjudicaban a nuestro pelo sin darnos cuenta, como el exceso de acondicionador, lavarnos el cabello a diario u olvidarnos de aplicarnos protección solar incluso en los días más nublados. Sin embargo, como editoras de belleza, en los últimos años hemos aprendido sobre todos los secretos imprescindibles para tener una melena mucho más glowly, cuidada y bonita. Algunos los hemos descubierto en las redes sociales (como el hair oiling), en nuestros artículos beauty o del boca a boca. Sea como sea, tenemos cero dudas y muchas pruebas de que son los más funcionales para presumir de cabello 24/7.

Melena rizada cuidada. @emilisindlev

Utilizar gorros de seda para dormir

Recientemente no hemos parado de hablar sobre la tendencia de las almohadas de seda por su capacidad para reducir la fricción en el cabello mientras duermes, apostando por su brillo. Además, también conserva otros beneficios en la dermis, como su suavidad o la capacidad para conseguir un aspecto más joven. No obstante, los gorros de seda se han puesto a la altura de esta alternativa prometiendo ser el accesorio de belleza más funcional para conseguir una melena mucho más sana, cuidada, luminosa y sin encrespamiento. Varios de los puntos a favor que protagoniza es que evita los nudos o la sequedad, así como mantiene tanto el cabello liso como el rizado perfecto durante las noches.

Controlar la cantidad de los lavados en agua fría

Que levante la mano quién no se lava o lavaba el cabello cada día. Aquí una servidora. No obstante, a través de los consejos de las expertas descubrí el secreto para conseguir una melena más luminosa, suave, así como sana, y tiene que ver con el número de veces que te lo aclaras a la semana. Lo primero que tenemos que saber es que, dependiendo de las características de tu melena, variará dichas cantidades, puesto que no es lo mismo un cabello seco que graso o con tendencia a engrasarse más la raíz. Sin embargo, lo que sí que nos ocurre a todos nosotros es que cuantas más veces nos la lavemos, más probabilidades tendremos de sufrir desecamiento del cuero cabelludo, la estimulación de las glándulas sebáceas o la eliminación de los aceites naturales que protegen el cabello. Los expertos recomiendan que, de media, nos duchemos el pelo unas dos o tres veces a la semana. Asimismo, evitemos el agua caliente, puesto que la fría nos otorga muchos beneficios. Deja el cabello más brillante, disminuye el frizz y reduce el volumen del cabello para que luzca más denso, así como hidratado y suave.

Dar con el cepillo adecuado a tu tipo de cabello

El cepillo es nuestro mayor aliado para cuidar el cabello en su totalidad. Aunque no lo creas, el este accesorio que utilizamos tiene mucho que ver en la salud de nuestra melena, puesto que tenemos un sinfín de alternativas adecuadas tanto al resultado que queremos conseguir como al tipo de corte o pelo que tenemos. Por o que, si eres de aquellas que se conforman con el primero que ven, sentimos decirte que tienes que prestar mucha atención a los consejos que vamos a darte, porque no lo estás haciendo adecuadamente. Si tienes la melena corta, larga, abundante, lisa u ondulada, te recomendamos cuáles son los mejores para ti.

Cabellos lisos: apostaremos por cepillos con cerdas naturales y suaves , puesto que ayudan a no maltratar a nuestro cabello, así como a evitar que se parta. Por ejemplo, el cepillo con cerdas de jabalí es el perfecto para mujeres con cabello delgado.

apostaremos por , puesto que ayudan a no maltratar a nuestro cabello, así como a evitar que se parta. Por ejemplo, el es el perfecto para mujeres con cabello delgado. Cabellos rizados o abundantes: seguiremos enfocándonos en cepillos con dientes suaves, pero flexibles, con la intención de definir perfectamente los rizos. No obstante, aquellos de púas separadas también son ideales para satisfacer sus necesidades.

seguiremos enfocándonos en cepillos con dientes suaves, pero flexibles, con la intención de definir perfectamente los rizos. No obstante, aquellos de púas separadas también son ideales para satisfacer sus necesidades. Cabellos ondulados: de la misma manera que el rizado, iremos por aquellos cepillos de cerdas más resistentes, así como separadas, con el que se puede desenredar perfectamente el cabello sin dañar.

Los momentos en los que te cepillas el cabello también influye en el cuidado minucioso de este. Sobre todo, debemos poner toda nuestra atención en los minutos previos, durante y posteriores en el aclarado de este. Antes de entrar en la ducha, peina adecuadamente y con paciencia para eliminar todos los nudos hasta estar totalmente convencida de que no hay ninguno. Durante el lavado también es importante cepillártelo, no solamente para evitar dichos enredos, sino para distribuir el producto (como champús, acondicionadores o mascarillas) en las zonas donde se requiere. de esta manera, habrá una mayor eficacia. Y, obviamente a la hora de secar el cabello, anteriormente también haremos uso de este para tenerlo totalmente pulido.

De la misma manera que cuidamos nuestra piel, cada vez más se está habituando tener una rutina capilar adecuada al tipo de tu cabello a través de productos del cabello óptimos a tus necesidades, champús eficaces o recomendaciones para conseguir un cabello bonito, sano y luminoso.