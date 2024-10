Hablamos del 'hair oiling', la nueva tendencia capilar (que ya hacen las celebridades) que promete recuperar la salud de tu cabello

Estaremos de acuerdo con que los domingos son el día de automimos para hacernos las necesarias rutinas faciales profundas o los tratamientos capilares que no nos da tiempo entre semana. Desde hace unas semanas, he estado probando una técnica para el cabello que se ha hecho viral en redes sociales por las celebridades, que promete recuperar su salud, así como su crecimiento más rápido. Sabemos que en la mayoría de los casos es difícil ser constantes con múltiples tratamientos capilares, ya sea por pereza o porque realmente no conseguimos los resultados esperados. Eso sí, con el que llevo días probando ha sido (casi) la única vez que he alcanzado repetir semana tras semana gracias a que he notado mi melena más larga, fuerte, hidratada, brillante y nutrida. Estamos hablando del hair oiling, una de las tendencias capilares que, aunque pensemos que se ha puesto de moda en la actualidad gracias a sus cambios eficientes y notables, realmente es común desde hace varios siglos en los países del sur de Asia, como la India.

Durante la temporada de otoño, es totalmente normal que notemos una caída excesiva del pelo. Es por ello que, ante este problema, debemos investigar las soluciones que están a nuestra disposición para evitarlo a toda costa, como esta tendencia capilar. ¿Qué es el hair oiling? Su principal objetivo es mejorar tanto la salud como la apariencia de nuestra melena, incentivando su hidratación y evitando su caída. Los principales productos que nos ayudan a conseguir estos resultados son los aceites naturales. A la hora de escoger el específico, debes tener en cuenta para qué necesidad lo quieres emplear. Por ejemplo, si tu objetivo es prevenir la rotura del cabello o aumentar su suavidad, debes hacerte con el aceite de coco, de argán o de jojoba. En cambio, si prefieres un momento de calma, deberás escoger el aceite de romero.

Los productos que debes utilizar para el 'hair oiling'

Para realizar el hair oiling, es esencial contar con tres productos. Primero, debemos hacernos con un cepillo de bambú, como el que hemos encontrado por 11 euros en Amazon. Tampoco puede faltar el aceite natural perfecto para tus necesidades a solventar (como la infinidad de opciones de la marca Mielle), así como el cepillo masajeado de cuero cabelludo de Sephora que todas debemos tener en nuestro neceser para este tratamiento capilar.

Cepillo de bambú, de Amazon (11 euros)

Cepillo de bambú. Amazon

Aceite natural de romero, de Mielle (13 euros)

Aceite natural de romero. Mielle

Cepillo masajeado de cuero cabelludo, de Sephora (10 euros)

Cepillo masajeado de cuero cabelludo. Sephora

Todos los pasos del 'hair oiling'

Es una técnica que podemos emplear una vez por semana o, incluso, cada dos, dependiendo del tipo de cabello que tenemos. Las celebridades nos han mostrado todos los pasos que debemos seguir en esta rutina capilar para conseguir sus mismos resultados.

Primero de todo, es de vital importancia peinarnos perfectamente nuestro cabello con cepillos de bambú para evitar enredos y activar la circulación.

para evitar enredos y activar la circulación. Dependiendo de la cantidad de cabello que tengas, la mejor opción será dividirlo en partes. A partir de aquí debemos aplicar el aceite natural escogido con, posteriormente, la realización de un masaje para asegurar su distribución uniforme con un cepillo masajeado de cuero cabelludo .

escogido con, posteriormente, la realización de un masaje para asegurar su distribución uniforme con un . Tras ello, debemos descansar el producto en nuestro cabello mínimo 30 minutos antes de aclararlo en la ducha. Un truco sencillo para que no nos moleste mientras realizamos otros quehaceres en nuestro hogar es cubrírnoslo con un gorro o papel transparente para asegurarnos de que está perfectamente sujeto.

El hair oiling está haciéndose eco entre las mejores recomendaciones de las editoras de belleza, puesto que notan un cambio óptimo en su cabello sano y nutrido. Una vez más, las tendencias de cabello virales en Tik Tok e Instagram triunfan, consiguiendo un cambio en nuestra rutina capilar.