Uñas animal print: 6 diseños de esta tendencia para las más atrevidas

El animal print ha dejado de ser exclusivo de la moda textil para conquistar también el universo de la manicura. Si sois seguidoras o seguidores de la cantante Dua Lipa seguro que ya habéis visto su última manicura Snakeskin nailsque imita la piel de serpiente. Este diseño tan curioso nos ha hecho pensar en las posibilidades que el animal print nails nos ofrece.

Desde versiones minimalistas hasta explosiones de color, esta tendencia se reinventa en cada temporada y se adapta a todos los estilos. Si eres de las que no temen destacar, aquí tienes seis diseños que transforman tus uñas en auténticas piezas de arte salvaje. Hay para todos los gustos.

Nude felino: minimalismo con carácter

Manicura leopardo beige @mariunailsny Instagram

Comenzamos con una propuesta que apuesta por el minimalismo sin renunciar al carácter. Sobre una base nude, se dibujan líneas curvas y estampados de leopardo en negro y marrón, creando una estética elegante, pero con un guiño salvaje. Ideal para quienes prefieren los detalles sutiles, pero con intención. Es un diseño más bien clásico que encaja igual de bien en un evento como en el día a día.

Elegancia salvaje: marrón y beige con print

Estampado leopardo marrón @beauty_touch_nails Instagram

El leopardo es todo un clásico en lo que a animal print se trata. Además este sofisticado diseño nos propone apostar por los colores del otoño por excelencia: marrón y beige. De hecho, si queremos apostar por el color estrella podríamos usar el marrón mocha, que es sin duda la tendencia más chic para los tonos marrones. Alterna el color solido con el estampado de leopardo consiguiendo un equilibrio entre lo clásico y lo salvaje sin ser demasiado llamativo. Este diseño te aporta un toque especial sin perder la sobriedad.

Pink animal: fucsia y detalles gráficos

Animal print rosa @inlux_beauty Instagram

Para mí esta manicura es como si Barbie hubiera elegido una manicura francesa para su próximo safari. Este diseño juega con el contraste entre el rosa intenso y los detalles gráficos en blanco y negro. Algunas uñas se presentan en fucsia sólido, mientras que otras combinan base nude con puntas decoradas con puntos y líneas abstractas que evocan el animal print. Es una opción creativa y femenina, que mezcla lo salvaje con lo pop, perfecta para quienes buscan una manicura con personalidad.

Safari multianimal: cada uña, una historia

Manicura con estampado animal @kaiseys_nails Instagram

La manicura se convierte en un lienzo de inspiración natural con este diseño que mezcla diferentes estampados animales. Desde la zebra hasta el leopardo, pasando por un original patrón que recuerda al caparazón de tortuga, cada uña aporta una textura distinta. Es todo un catálogo de los distintos estampados de animal que podemos encontrar. Lo mejor, es un detalle en cada uña que mezcla con un acabado milky nails muy elegante.

Jungle pop: leopardo en technicolor

Animal print multicolor @nailartagvzla Instagram

¿Quién dijo que el leopardo solo vive en tonos tierra? Este diseño lo reinventa con bases en azul, coral, amarillo y verde menta, sobre las que se dibujan manchas negras. El resultado es una manicura divertida y moderna, que combina la fuerza del animal print con una paleta cromática digna de festival. Perfecta para looks veraniegos o para romper la monotonía del invierno. Porque el color no es solo cosa de estaciones cálidas.

El poder del contraste: neón y cebra

Manicura neón @andunails Instagram

Este diseño combina el neón vibrante con el clásico estampado de cebra, logrando una manicura que no pasa desapercibida. Las uñas cuadradas en amarillo flúor se alternan con franjas negras, creando un efecto visual impactante. Algo que nos gusta especialmente de este diseño es la combinación de diseños. No solo tenemos el diseño de cebra en uñas completas. También tiene manicura francesa con este mismo estilo y complementa con uñas en color neón sin más.

Animal print: una tendencia que se adapta

Lo más fascinante del animal print en uñas es su versatilidad. Puede ser maximalista o discreto, colorido o neutro, pero siempre aporta un toque de fuerza y estilo. Esta tendencia no solo embellece las manos, sino que también comunica actitud. Porque solo las más atrevidas se animan con estos diseños. ¿Te atreves a probarlos?