Dime qué tono es tu cabello y te diremos qué color de labios te favorece más

Rescatamos uno de los dilemas más comunes en el sector de la belleza, como es saber cuáles son los colores de labios que favorecen más. Todo te sonará mucho más sencillo cuando sepas que únicamente depende de tu color de cabello, por lo que si prestas atención a este truco beauty, así como descubres cuáles son las alternativas que nos ayudan a tener un 'efecto buena cara', tendrás la respuesta correcta sin pensártelo dos veces. Porque de la misma manera que a la hora de escoger los colores de los coloretes o sombras de ojos nos fijamos en nuestra tonalidad de la piel, también ocurre lo mismo con la melena. Y nosotras, como editoras de belleza, hemos reunido toda la información para que tengas la tarea fácil de escoger los labiales que mejor sientan.

Lo cierto es que no hemos encontrado mejor momento que este para hablar sobre los colores de labios que mejor sientan según el color de cabello, puesto que empezar este 2025 es sinónimo de atrevernos con los cortes de pelo que más se llevarán o los tintes más solicitados. Por lo que si acabas de hacerte algunos de estos cambios o está pensando en coger cita en la peluquería para ello, coge libreta y bolígrafo para saber a la perfección cuáles serán los labiales que más utilizarás de tu neceser. Hablamos desde los más neutros y sutiles, como los rosados o beiges para todos los días, hasta los más vibrantes y llamativos que adoran las más atrevidas, como el fucsia o el burdeos perfecto para Navidad. Todos son posibles de llevar, pero acertarás todavía más sabiendo cuál es el más adecuado a tu tono de melena. ¡Te contamos todo!

Cabello grisáceo o con canas: desde los labiales más vibrantes hasta los más naturales

No podemos empezar esta selección sin hacer mención de los cabellos grisáceos, puesto que una de las tendencias capilares que triunfarán este 2025 será la decisión de presumir de nuestras canas con libertad y sin prejuicios. Es por ello que debemos escoger bien los labiales que mejor sientan a las mujeres con canas, que, por suerte, tienen un gran abanico de opciones para todos los gustos. Por un lado, cuentan con los más extrovertidos que ayudan a enfatizar las facciones, como rojos cereza, burdeos, fucsias o borgoñas. Por otro lado, para los looks del día a día también tienen los más suaves o naturales, como los nudes, rosas o marrones suaves.

Cabello rubio: labiales rosados o rojos clásicos

Aunque parezca que encontrar el labial perfecto para las mujeres rubias sea una tarea sencilla, lo cierto es que muchas veces nos equivocamos a la hora de escogerlo. Los colores nudes o rosados son la alternativa perfecta, puesto que otorgan luz al rostro y potencian un look de maquillaje natural al instante. No obstante, si eres más fanática de aquellos más potentes, los labiales rojos clásicos no te dará margen de error.

Cabello castaño: labiales más suaves (como el melocotón o beige) o más potentes (como burdeos o borgoña)

Las mujeres con el cabello castaño son las más afortunadas, porque son el tono perfecto para jugar a la hora de escoger el labial que les sienta mejor. Todo depende de si tenemos un cabello castaño más frío o cálido o de la intensidad del propio color. Por un lado, pueden optar por los labiales melocotón, corales o beiges para todos los días con el fin de dar un toque sutil al labio. Por otro lado, para las ocasiones de noche o eventos más especiales, los más adecuados son los colores burdeos o borgoña, tanto con un acabado mate como glow.

Cabello oscuro: labiales rojos escarlata, fucsias o terracotas

Los colores más intensos o vibrantes son los favoritos de las mujeres con el cabello castaño oscuro o negro. Lo cierto es que los labiales rojos escarlata, fucsias o terracota son el aliado perfecto para crear un contraste junto con su tono de melena que ayuda a potenciar las facciones. No obstante, aquellos neutros tampoco pasan desapercibidos para las que no se atreven a llamar mucho la atención con los labios. Eso sí, añade una capa de gloss para elevar el pigmento, así como ayude a neutralizar el look de maquillaje.

Cabello pelirrojo o cobrizo: labiales rojizos o rosados

Encontrar el color de labios perfecto para las mujeres pelirrojas o cobrizas es una tarea un poco más complicada. Dicha tonalidad sigue la tendencia de los labiales rojizos o rosados con pigmentos terracota para apostar por esa estética más cálida. En cambio, aquellos labiales más intensos, como el borgoña o el vino, no son una de las apuestas más adecuadas.

Y si cada vez que terminas el look de maquillaje tienes dudas sobre cuáles son los labiales o bálsamos con color que mejor sienta a tu tono de cabello, con esta guía no hay margen de error. No dudes en divertirte en tu amplia selección y a probar por ti misma cuál es el que te hace sentir más cómoda.