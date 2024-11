Tres consejos de cómo cuidar tu cabello este mes de noviembre antes de Navidad.

Si eres una fiel lectora de nuestra sección, sabrás que hace cuestión de días hablamos de los cortes de pelo que más se llevarán en 2025. Lo cierto es que consideramos que hablamos de ellos en un momento idóneo por el simple motivo de que estamos a menos de un mes de la época más esperada del año. Siendo totalmente sinceras, semanas antes de diciembre (o, durante dicho mes) nos preocupamos de los estilismos de cenas de empresa o de los looks de Navidad, Nochebuena o Nochevieja. Pero, este hecho ocasiona a que nos olvidemos de cómo cuidar el cabello este invierno, una de las épocas más prejudiciales y, por ende, cuando más tenemos que darle mimos.

Con la llegada de las fiestas, no solamente deseamos destacar con hairstyles para la ocasión, sino también asegurar que nuestro cabello luzca radiante, sano y lleno de vitalidad. En mis últimos años como editora de belleza, he aprendido sobre cuáles son los métodos para tener el cabello sano o qué productos de belleza utilizar para no estropearlo. No obstante, con la intención de conocer con certeza todos los pasos para cuidar la melena antes de Navidad, hemos recurrido a la opinión de las expertas en peluquería, así como en hairstyle.

Consejo 1: cortar las puntas con frecuencia

Uno de los trucos de belleza esenciales es el mantenimiento del corte del cabello a nivel mensual. "Es fundamental cortar el cabello mes y medio o dos meses para mantener las puntas sanas y evitar que se abran. Con estos pequeños cortes regulares, aseguramos que nuestra melena alza siempre perfecta y libre de puntas quebradas", comenta Belén Casado, make up artist y hairstylist de celebridades del calibre como Laura Escanes, Gemma Pinto o Silvia Abascal. Aunque sea una de las técnicas más necesarias para no tener un cabello mal cuidado, lo cierto es que muchas de nosotras nos olvidamos de la importancia de realzarla cada poco tiempo. Es por ello que, llegados a un determinado punto del año, encontremos nuestra melena más deshidratada, con poca profundidad o mal aspecto.

Consejo 2: apostar por una rutina capilar funcional a las necesidades de tu cabello

Otro de los consejos de belleza que nos ayudan a tener la melena bien cuidadaantes de Navidad es apostar por una buena rutina. Es decir, hacer recurso de los aceites capilares, mascarillas reparadoras o champús adecuados a nuestro tipo de pelo. Según Belén Casado, para esta rutina capilar, es relevante elegir tratamientos que se ajusten a las necesidades de nuestro cabello. Si tenemos el cabello seco y encrespado, sin duda los tratamientos nutritivos serán nuestra mejor opción, ya que ayudan a restaurar la hidratación y a nutrir profundamente las fibras capilares, dejándolas más suaves y manejables. Si nuestra melena está deshidratada y presenta fragilidad o fácil rotura, la mejor opción serán tratamientos reparadores, que aporten una hidratación profunda y ayuden a la reconstrucción de la fibra capilar dañada.

La experta en belleza también da un toque de atención a la rutina capilar tras el lavado. "En épocas de frío, siempre nos secamos el cabello con un secador y la mayoría de veces continuamos finalizando el peinado con una herramienta térmica. Para ello hay que utilizar los productos térmicos, puesto que estos actúan como una barrera que protege la fibra capilar de los daños causados por el calor intenso, evitando la deshidratación, la pérdida de brillo y la rotura", explica.

Consejo 3: la importancia de la forma del secado para potenciar la estética de la melena

Además de tener en cuenta todas las técnicas de cuidado de nuestro cabello para tenerlo sano, también debemos hablar sobre el estilo de corte de pelo que más destacará la estética de este. Es más, no solamente hablamos de los cortes de pelo que más favorecen a las mujeres de 50 años o 60, sino de la forma en la que nos secamos el cabello. Lo hagamos de una manera o de otra, será el toque definitivo en relación con cómo se verá de cuidado. Paula Sellés, maquilladora profesional y hairstylist de Anna Castillo o Marina Reche, defiende que, en cuanto a estilo, veremos cabellos voluminosos, con mucha textura, así como con densidad. Es decir, para conseguir dicho resultado, deberemos hacer recurso de herramientas eficaces para otorgar a nuestra melena el mayor movimiento, como con los secadores modulares.

Falta menos de un mes para las cenas de Navidad, por lo que tenemos relativamente tiempo para preparar nuestro cabello para tenerlo sano, hidratado y luminoso. Lo cierto es que los consejos de las expertas en belleza también son esenciales para llevar a cabo a lo largo de todo el año para asegurar un mayor cuidado capilar.