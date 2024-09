¿Hasta dónde debo cortarme las puntas para dejar el pelo sano?

"Solo un poco las puntas". ¿Cuántas veces habrán escuchado los peluqueros esta frase? Cualquier cifra que digamos se quedará corta, seguro. Ha sido la eterna discusión entre las clientas y sus estilistas a lo largo de los tiempos y, lo peor, es que sigue pasando. Por un lado, le decimos que queremos sanear el cabello, pero, por otro, le insistimos (varias veces, por si se le olvida) en que no queremos cortar el pelo mucho, cuando es bastante probable que llevemos las puntas más abiertas que una brocha. El peluquero se rasca la cabeza pensando: "¿Qué hago yo con esta chica?". Al final, el pobre hace lo que puede. Y cuando nos miramos al espejo, siempre pensamos: "Me ha cortado mucho". Pues eso se ha acabado.

Generaciones de mujeres se van a arrepentir de no haber visto este truco antes. Y es que en redes sociales hemos encontrado un trucazo para saber exactamente por dónde hay que cortar cuando queremos sanear las puntas sin llevarnos sustos. Seguro que conocéis el truco del peine. Básicamente, trata de deslizar el peine de púas de medios a puntas (con el cabello previamente cepillado), cuando el peine empiece a enredarse, ahí el pelo empieza a pedir tijera. Sin embargo, este truco es fácil de distinguir por los profesionales capilares y no tanto por nosotras. Es lo mismo que cuando le preguntas a tu madre cuánta sal lleva un plato y te responde "lo que te pida". Pues igual. Es un idioma que solo los profesionales entienden y por eso son expertos. Nosotras ya tenemos bastante con no quedarnos dormidas en el reposacabezas, que —después del día que llevamos— nos lo está pidiendo a gritos.

Truco para saber si nuestro cabello está sano

La especialista en cuidado capilar y mechas, Sara Guinaldo, ha compartido un vídeo en su perfil de Instagram con un truco para saber si nuestro cabello está sano o le falta hidratación. "Este 'tip' te va a ayudar, es un truco muy antiguo para saber si tu cabello está deshidratado. El truco es muy sencillo, solo tienes que hacer un nudo en el cabello como te muestro en el vídeo, si el nudo se queda cerrado, es que tu cabello presenta síntomas de deshidratación. De lo contrario, si al hacer el nudo, este se abre, es que tu cabello tiene una calidad bastante buena. Los trucos más antiguos, son los más fáciles de hacer", sentencia.