Nos han engañado con las canas, una dermatóloga lo aclara: "El pelo blanco no existe, son los padres"

Llevas años tiñéndote y, ahora —después de varios tintes en el pelo y tras varios cambios drásticos de look— has decidido, por fin, descansar y dejar que crezca tu color natural de nuevo. Entonces, te das cuenta de que tienes más canas de las que recordabas. Amiga, eso es lo que podríamos llamar Ley de Murphy capilar. Nos tiramos largas temporadas llevando tintes porque queremos y cuando se nos quitan las ganas y queremos llevar nuestro estilo más natural, aparecen esos pelos blancos y brillantes, que se ven más que ninguno y (para nuestro asombro) son el doble de gruesos que el resto de nuestro cabello.

Las canas no solo reflejan el envejecimiento natural del cuerpo, también están influenciadas por factores genéticos, hormonales y ambientales. ¿Recuerdas cuándo te salió la primera cana? Yo sí. Fue un fastidio, más que un drama, y terminó siendo de lo más cómico. Iba con una amiga en mi coche de camino y, al aparcar, bajamos el espejito de la visera para retocarnos el maquillaje y ahí estaba, tiesa como un palo. Tenía un moño de estilo 'clean look', con todo el cabello hacia atrás, menos ese pelo duro, grueso y brillante que parecía una antena parabólica. Es algo de lo más natural; sin embargo, en cuestiones estéticas, hay opiniones de todo tipo. Este símbolo visible del paso del tiempo, se puede teñir o dejar al natural. En algunas culturas, las canas se han entendido —durante la historia— como un signo de sabiduría y experiencia; en otras, simplemente como un recordatorio inevitable de envejecimiento. Pero hay algo común para todos: nos han engañado con las canas. "El pelo blanco no existe, son los padres", explica la dermatóloga Ana Molina en su perfil de Instagram.

¿Qué son las canas?

La aparición de las canas es todo un fenómeno biológico que involucra a la anatomía capilar y a una sustancia protagonista en los colores: la melanina. Desde el Instituto Médico Dermatológico (IMD) destacan la importancia dos tipos —o mejor dicho— dos momentos en los que suelen aparecer las canas. "Las primeras canas surgen cerca de los 20 años, lustro arriba lustro abajo, y las de madurez suelen salir ya cumplida la treintena. Las canas prematuras normalmente aparecen por herencia genética. Las canas de madurez se dan por el paso del tiempo y el descenso de la producción de melanina, la hormona que crea los melanocitos que producen el color del cabello. Esta hormona deja de producirse con la edad y de ahí que el cabello vaya perdiendo coloración con los años", explican en la web.

"El pelo blanco no existe, son los padres"

En este sentido, la Dra. Ana Molina, nos explica que las canas no son blancas, de hecho, si fueran de algún color serían más amarillas. "Las canas no son blancas, son completamente transparentes, ya que han perdido la melanina que le da el tono a nuestro cabello. Si fueran de algún color, serían más bien amarillentas, que es el color al que tiende la queratina, que es la proteína estructural más importante de nuestro pelo", destaca la dermatóloga.

¿Por qué vemos blancas las canas?

La experta explica que las vemos blancas debido a la refracción de la luz: "Y ese blanco, unido al color del pelo que aún es oscuro, forma un conjunto grisáceo. Por eso, el pelo gris es mucho más propenso a adquirir tonos amarillentos, al igual que el cabello rubio decolorado y dañado". Por este motivo, el champú morado cumple su función, ya que funciona como un corrector de color para el pelo, de la misma manera que los tonos melocotón disimulan las ojeras. ¿Por qué el lila? En la rueda cromática, los colores complementarios son los que están enfrentados: el color complementario al amarillo es el morado.

"Los colores complementarios son dos tonalidades que se encuentran enfrentadas en el círculo cromático, y generan un contraste bastante marcado a la vista. El tono opuesto al amarillo en el círculo cromático es el morado, por lo que es el color adecuado para contrarrestar los tonos amarillentos del pelo", sentencia.