Las chicas que mejor visten en Instagram también lo hacen en el aeropuerto (y así lo consiguen)

Tienes las maletas hechas con tus estilismos organizados para cada momento de tu próximo viaje, los neceseres de cosméticos y maquillaje preparados, pero no tienes ni idea de qué ponerte para ir al aeropuerto que no sean las típicas mallas de deporte. Estás en el lugar adecuado, y es que como sabemos lo complicado que puede ser crear un outfit que grite comodidad, pero sin perder un ápice nos hemos puesto manos a la obra y hemos creado una guía para esos momentos pre-vacaciones que estamos seguras vas a querer guardar en tus favoritos como oro en paño.

A estas alturas, las que mejor visten en Instagram ya nos han dejado claro que el look de aeropuerto no es negociable. Ni se trata de ir hecha un pincel, ni de ir como si acabaras de salir del gimnasio. La clave está en encontrar ese punto medio entre confort chic y estilazo effortless. Porque sí, ese momento en el que cruzas las puertas del aeropuerto (café en mano, pasaporte listo) también puede ser una pasarela encubierta. No se trata de complicarse la vida, sino de tener fichadas un par de combinaciones que funcionen. Y aquí entramos nosotras con cuatro propuestas infalibles con piezas tan versátiles que, además, podrás reutilizar durante tu viaje.

4 looks que te resuelven el drama del 'qué me pongo para ir al aeropuerto' estas vacaciones

Fáciles, cómodos, elegantes y con ese punto fashion que marca la diferencia. Así son los cuatro outfits que hemos seleccionado para ti. Desde el vestido camisero que se adapta a cualquier plan a las bermudas más tendencia de la temporada. Pura inspiración con sello comfy & cool.

Look 1: Conjunto de bambula (mismo tono, doble estilo)

Perfecto para un vuelo largo en el que quieres sentirte como en casa sin renunciar al estilo.

Blusa bambula, de Zara (25,95 euros)

Blusa bambula. Zara

Con escote abierto y mangas amplias, tiene ese aire relajado que pide a gritos un viaje. El tejido vaporoso y el color chocolate la hacen ideal para climas intermedios o cabinas con aire acondicionado.

Pantalón ancho bambula, de Zara (25,95 euros)

Pantalón ancho bambula. Zara

Su caída fluida y cinturilla elástica lo convierten en el compañero de vuelo perfecto. El combo con la blusa lo transforma en un look de dos piezas que podría pasar por mono.

Look 2: Vestido camisero de estampado floral

Una opción fresca y rápida que te viste de arriba abajo con un solo gesto.

Vestido camisero estampado floral, de Mango (29,99 euros)

Vestido camisero estampado floral. Mango

Con cinturón ajustable y estampado en blanco y negro, es ideal para vuelos a destinos cálidos. Llévalo con sandalias planas y gafas de sol maxi y el estilazo está asegurado.

Look 3: Camisa blanca + denim en clave casual chic

Un clásico moderno que nunca falla. Perfecto si viajas ligera de equipaje.

Camisa de popelina, de Zara (22,95 euros)

Camisa de popelina. Zara

Atemporal, estructurada y con aire masculino. Sube las mangas, abre un par de botones y combínala con accesorios dorados para elevarla al instante.

Vaquero corto tipo bermuda, de H&M (24,99 euros)

Vaquero corto tipo bermuda. H&M

El vaquero del verano se convierte en uniforme de aeropuerto gracias a su corte relajado y su color lavado. Con zapatillas blancas o sandalias tipo Birkenstock es todo un acierto.

Look 4: Tank top + pantalón capri

Un mix sporty elegante para las más minimalistas.

Top halter con detalle de contraste, de Massimo Dutti (25,95 euros)

Top halter con detalle de contraste. Massimo Dutti

Este tank top de inspiración retro con ribetes en contraste que aportan un punto cool sin perder sobriedad. Perfecto para vuelos cortos o llegadas a ciudad.

Pantalones capri slim fit, de COS (rebajados a 39,50 euros)

Pantalones capri slim fit. COS

Estructurados, pero cómodos, son una alternativa elegante a las leggings. Combínalos con bailarinas, mocasines o zapatillas, según tu destino.

Porque sí, el estilo también se cuela en la T1, la T2 o la T4 y no hay jet lag que pueda con un buen look bien pensado. Al final, se trata de encontrar ese equilibrio entre ir cómoda, funcional y sintiéndote tú misma. Así que ya sabes, bon voyage, pero con estilazo.