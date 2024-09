Los expertos te explican cómo hacer que tu cabello crezca más rápido

Conseguir una melena larga, fuerte y brillante es el sueño de muchas, pero sabemos que la paciencia puede no ser nuestro fuerte cuando de crecimiento capilar se trata. Todas hemos estado en esa situación: mirando fotos de chicas con melenazas en Instagram o Pinterest, mientras sentimos que el nuestro crece a paso de tortuga. Pero, ¿sabías que hay ciertos trucos y hábitos que realmente pueden marcar la diferencia y hacer que tu cabello crezca más rápido? La realidad es que el crecimiento del pelo no depende únicamente del tiempo, hay una serie de factores que pueden influir directamente en el proceso. Desde la genética, los cambios hormonales o el estrés, hasta algo tan simple como la forma en la que cuidas y los productos que usas en tu cabello día a día. Y aunque no existen fórmulas mágicas ni atajos, con una rutina adecuada y ciertos ajustes en tus hábitos, puedes hacer que tu cabello crezca más rápido de lo que piensas.

10 trucos para conseguir que el cabello crezca más rápido

Antes de comenzar a leer los trucos que te pueden ayudar a que el cabello crezca más rápido, ¿sabías que se estima que un pelo sano crece unos 0,4 milímetros al día? Dicho esto, es hora de que cojas papel y boli, no te querrás perder ni uno de los trucos que desglosamos a continuación para conseguir que el cabello crezca más rápido de la mano de los expertos en cuidado capilar de Batiste.

1. Corta las puntas con regularidad: Por más que ames tu melena larga, sanear las puntas es imprescindible. Un pequeño corte cada tres meses mantendrá tu cabello saludable y evitará que las puntas abiertas frenen su crecimiento. Recuerda, no necesitas cortar en exceso, solo lo justo para mantenerlo en forma.

2. Aclara con agua templada o fría: Puede que estés acostumbrada a ducharte con agua caliente, pero cuando se trata de tu cabello, lo mejor es optar por agua tibia o fría. Este pequeño cambio no solo ayudará a cerrar las cutículas del cabello, sino que también mejorará la circulación sanguínea en tu cuero cabelludo, promoviendo que el cabello crezca más rápido.

3. Hidrata tu cabello en profundidad: La hidratación no es solo para la piel. Nutrir tu melena con mascarillas a base de aceites naturales como el de coco o de oliva una vez a la semana hará que crezca más rápido y con más brillo.

4. Exfolia tu cuero cabelludo: Así como tu piel necesita una buena exfoliación, tu cuero cabelludo también lo pide a gritos. Un exfoliante capilar un par de veces al mes eliminará las células muertas y residuos de productos, dejando el terreno preparado para que tu cabello crezca más rápido y de manera saludable.

5. Cepilla tu melena con cariño: El cepillado diario es un gesto simple, pero clave para mejorar la circulación del cuero cabelludo. Elige cepillos de cerdas naturales que protejan tu melena del daño y el frizz, y di adiós a las roturas innecesarias.

6. Apuesta por productos sin sulfatos: Los sulfatos pueden resecar y dañar el cuero cabelludo, afectando al crecimiento del cabello. Opta por champús suaves, libres de estos químicos, que mantengan el equilibrio natural de tu melena y aseguren un crecimiento óptimo.

7. Controla el uso de herramientas de calor: Aunque las planchas y secadores sean fundamentales en tu rutina de peinado, ten en cuenta que el abuso de estas herramientas puede debilitar tu melena. Asegúrate de usar un protector térmico antes de aplicar calor y trata de reducir su uso al mínimo.

8. Cuida lo que comes: Tu cabello refleja lo que comes. Una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras y grasas saludables como el omega-3, no solo te hará sentir mejor, sino que también acelerará el crecimiento del cabello. Alimentos ricos en biotina, zinc y vitaminas como la a y la c son tus mejores aliados.

9. Evita los peinados demasiado tirantes: Aunque el clean look está de moda, abusar de peinados tirantes puede debilitar tu fibra capilar. Desde Batiste nos aconsejan utilizar accesorios como bandanas o tiaras con las que seguirás viéndote chic y elegante.

10. No laves tu cabello a diario, usa champú en seco: Lavar el cabello todos los días puede ser tentador, pero hacerlo con demasiada frecuencia elimina los aceites naturales que tu cuero cabelludo necesita para mantener el cabello hidratado. Si sientes que se ensucia rápido, incorpora el champú en seco en tu rutina, será tu mejor aliado para conseguir una melena fresca y voluminosa sin necesidad de agua.

Champú en seco para morenas, de Batiste (3,75 euros)

Champú en seco Batiste

Con estos consejos de experto, no solo conseguirás que tu cabello crezca más rápido, sino que también lo verás más sano, brillante y fuerte. ¿Lista para presumir de melena?