Etnia Cosmetics presenta su rutina facial con vitamina C, el ingrediente que tu piel necesita esta primavera

No siempre utilizamos los mismos productos en nuestra rutina facial, puesto que la piel experimenta distintas épocas y temporadas. Con ello queremos decir que en cada momento debemos utilizar distintos productos de belleza que nos ayuden con nuestras necesidades y, de esta manera, solucionarlas. La primavera es una de las estaciones del año en la que no podemos pasar desapercibido un ingrediente en nuestro cuidado diario para prevenir el daño oxidativo: la vitamina C. Tal y como comentan las expertas de Etnia Cosmetics, “este ingrediente es perfecto para ayudar a nuestro rostro a prevenir el daño de las estaciones más calurosas del año. Su acción ofrece una potente protección contra la contaminación, los daños causados por los factores ambientales e incluso los causados por la exposición al sol”. Asimismo, comentan que gracias a su acción antioxidante ayuda a prevenir y eliminar las manchas, las líneas finas y las arrugas de expresión, dejando un aspecto más joven. Los principales beneficios de la vitamina C en tu rutina facial son la mejora de la luminosidad y textura de la piel, la ayuda a la uniformidad del tono de la piel y la reducción de las arrugas de la piel. Si todavía no has introducido este ingrediente a tu rutina deskin care, es el momento indicado para hacerlo. "De cara al verano podemos seguir utilizando productos con vitamina C, pero hay que hacerlo de una manera más precavida y observando que los productos contienen la Vitamina C de tal manera que no dañará la piel al entrar en contacto con la luz solar. Es importante que la apliquemos antes del protector solar o después de exponernos directamente a la luz", añaden las expertas de Etnia Cosmetics.

La vitamina C se puede introducir en varios productos beauty y Etnia Cosmetics tiene todos los pasos esenciales para conseguir una rutina de cuidado facial eficaz. En primer lugar, comenzamos con el Sérum Vitamina C, que se puede utilizar tanto de día como de noche, y es perfecto para combatir la falta de luminosidad, el tono irregular y las manchas producidas por el exceso de sol. Seguimos con la CremaVit C Textura Rica, ideal para pieles secas, ayudándolas a recuperar el glow de su dermis y a ganar mucha más hidratación. Asimismo, mejora la textura y rugosidad de la piel gracias a que incorpora en su fórmula la potente acción hidratante del aceite de avellanas y la manteca de karité. No obstante, Etnia Cosmetics también dispone de la Crema en gelVit C Textura Gel Fluida, perfecta para todo tipo de pieles, incluidas las pieles grasas. Combate los radicales libres causantes del envejecimiento prematuro e incrementa la producción de colágeno y elastina, restableciendo a la piel su juventud natural y aportando una suavidad en el cutis. Para finalizar, el Contorno Vit C es una emulsión ligera tipo gel y apta para todo tipo de pieles. Actúa sobre ojeras, bolsas y patas de gallo, aportando luminosidad y disimulando las líneas de expresión para conseguir una mirada más despierta.

Sérum Vitamina C, de Etnia Cosmetics (36 euros)

Sérum Vitamina C. Etnia Cosmetics

Crema fluida Vit C Textura Rica, de Etnia Cosmetics (35 euros)

Crema fluida Vit C Textura Rica. Etnia Cosmetics

Crema Vit C Textura Gel Fluida, de Etnia Cosmetics (36 euros)

Crema Vit C Textura Gel Fluida. Etnia Cosmetics

Contorno de ojos Vit C, de Etnia Cosmetics (28 euros)

Contorno de ojos Vit C. Etnia Cosmetics

Sin ninguna duda, Etnia Cosmetics cuenta con una rutina facial completa en la que integra la vitamina C para conseguir resultados óptimos esta primavera.