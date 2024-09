El acondicionador de efecto más volumen favorito de las chicas con el cabello fino

Me ha costado años convertirme en editora de belleza hasta que entendí la importancia de leer las etiquetas de los productos que utilizamos tanto en la dermis como en el cabello. Porque esto es como leer las etiquetas interiores de las prendas de vestir, hasta que no comprendes cuál es su uso, puedes estar maltratándolas hasta estropearlas al completo. Pues ocurre exactamente la misma situación con nuestra melena. Lo cierto es que ya no nos vale como cuando éramos adolescentes, época de nuestra vida en la que la mayoría de nosotros cogíamos los champús sin sulfatos o los aceites capilares que utilizaba nuestra hermana o madre sin cuestionarnos sus propiedades. Ahora, a mis 25 años me he dado cuenta de qué productos de belleza debo utilizar para fortalecer e hidratar mi cabello con el objetivo de no tener que hacer uso de la tijera cada vez que lo tenga dañado. Pues bien, ahora que hemos vuelto a nuestra rutina del día a día, hemos aprovechado para no solamente renovar nuestro fondo de armario o apuntar todas nuestras tareas en Google Calendar, sino que también hemos recapacitado sobre si todo nuestro neceser capilar nos funciona o no. Uno de los imprescindibles que me ha sido difícil encontrar ha sido un acondicionador perfecto para el cabello fino (y poca cantidad). Porque las mujeres con la melena como la mía solamente buscamos un efecto de más volumen para presumir de él.

Tras leer mucho (muchísimo) sobre los mejores acondicionadores para cabello fino del mercado y comprar varios sin resultados óptimos, he encontrado el más efectivo. Si me hubieran avisado de este producto de belleza (que debería ser viral en las redes sociales), antes me hubiera ahorrado dinero, defraudaciones y citas en mi peluquería de confianza. Estamos hablando del acondicionador bifásico y sin sulfatos de efecto volumen de la firma Valquer Laboratorios que me he comprado en la farmacia por 17€. A diferencia de las mascarillas capilares, me aplico este acondicionador cada vez que utilizo el champú de 6€ que evita que nos lavemos el cabello cada día. Se trata de un acondicionador sin aclarado, que promete conseguirnos tanto un efecto voluminoso como más densidad capilar.

Acondicionador bifásico volumen, de Valquer Laboratorios (17 euros)

Acondicionador bifásico volumen. Valquer Laboratorios

¿Qué propiedades debe tener un acondicionador para proporcionar más volumen a nuestro cabello?

Para identificar más fácilmente los acondicionadores aptos para proporcionarnos más volumen a nuestro cabello, debemos saber todas sus propiedades. "Un acondicionador para que no aporte peso al cabello y que deje el cabello hidratado, pero a su vez con volumen, lo ideal es que tenga una fórmula basada en ingredientes hidratantes y reparadores y no nutritivos", nos aclara el experto en belleza Miguel Bling. La razón de ello es porque los aceites aportan más peso que las fórmulas acuosas. Además su recomendación es que la fórmula no lleve, puesto que haría que aportara un extra de peso. "Muchas veces podéis encontrar acondicionadores de uso diario de volumen con la etiqueta de volumen, hidratación o cabello fino. Si tenéis el cabello graso o fino lo ideal es complementarlo con un champú de la misma fórmula y en vez de aplicar aceite en mojado, aplicad un serum con una fórmula basada en agua", confirma.

Si tuviéramos que hacer el contenido más en tendencia de las redes sociales sobre qué nos compraríamos si perdiéramos nuestro neceser, sería este acondicionador para proporcionar más volumen a nuestro cabello.