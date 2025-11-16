La medicina estética se vuelve más natural: Merz Aesthetics nos habla de las claves del giro regenerativo

Hace unos días fuimos a una presentación en un entorno que nos invitaba a pensar en la Navidad, en detenernos y disfrutar de los momentos. El objetivo propuesto por Merz Aesthetics era pisar el freno y ser conscientes del tiempo, como cuando nos sentamos a la mesa a pasar tiempo con la familia. En este encuentro Merz Aesthetics nos ha presentado las novedades en medicina estética que se centran en el poder regenerativo y en tratamientos de efecto más natural. También, descubrimos quiénes acuden a estos tratamientos descubriendo que cada perfil busca resultados diferentes.

Belleza regenerativa y confianza: el nuevo enfoque

Merz Aesthetics presentó en Madrid las nuevas tendencias de la medicina estética, centradas en la naturalidad, la prevención y el bienestar. Bajo el lema “Identidad, personalización y confianza”, el laboratorio alemán apostó por una estética que respeta los tiempos del cuerpo y refuerza la relación médico-paciente.

La campaña “Building Confidence is a fine art” resume esta visión: los tratamientos no solo transforman el rostro, sino que mejoran la autoestima y el bienestar emocional. Inspirada en el estudio global Pillars of Confidence, esta iniciativa pone en valor el papel del profesional como artista, capaz de equilibrar precisión técnica y sensibilidad humana.

Durante el encuentro, se reivindicó una medicina estética que no busca corregir, sino acompañar. Una práctica que se aleja del ideal de perfección y se acerca a la belleza como proceso, como camino hacia la confianza personal. Destacando que es un tratamiento médico y que debemos apostar siempre por profesionales.

De hecho, en la exposición se invitaba a acudir también a otros laboratorios, lo principal, nos comentaban desde Merz Aesthetics, es contar con un respaldo científico que avale estos tratamientos. Lo cual refleja la clara preocupación por tendencias dudosas que carecen de rigor científico y que ponen en peligro al que recibe estos “tratamientos”.

Presentación Merz Aesthetics Aránzazu Santana Difoosion

Cuatro perfiles, una misma tendencia

El evento abordó las necesidades de cuatro tipos de paciente que están transformando el sector: el paciente masculino, la Generación Silver, la Generación Z y los pacientes GLP-1. Todos comparten una demanda creciente: resultados naturales, progresivos y sin tiempo de recuperación. Nadie quiere enfrentarse a una intervención invasiva que requiere un tiempo de recuperación prolongado. ¿Qué busca cada grupo en concreto?

El paciente masculino busca definir sus rasgos sin perder expresividad. Valora la eficacia, la rapidez y la fidelidad al profesional. Aunque históricamente ha sido más reacio a iniciarse en la medicina estética, una vez que lo hace, se convierte en paciente habitual. Los tratamientos más solicitados incluyen la definición mandibular y el mentón, siempre bajo una estética respetuosa y discreta.

Bioestimulación regenerativa: ciencia al servicio de la piel

La gran protagonista del encuentro fue la bioestimulación regenerativa, una tendencia que ha crecido un 39% en el último año. La hidroxiapatita cálcica de Merz Aesthetics activa los procesos naturales de la piel, estimulando la producción de colágeno y elastina para restaurar lo que el tiempo desgasta.

Este enfoque permite resultados progresivos, duraderos y respetuosos con la biología del paciente. No requiere tiempo de recuperación y se adapta a distintos perfiles, desde quienes buscan prevenir hasta quienes desean recuperar volumen de forma natural.

El Dr. José Barbosa, médico estético y divulgador, defendió una medicina estética basada en la evidencia científica, el rigor y la responsabilidad. “Regenerar es restaurar, no solo estimular”, afirmó. Con más de 500 publicaciones científicas, la hidroxiapatita cálcica ha demostrado su eficacia y biocompatibilidad, convirtiéndose en una herramienta clave para una estética más consciente.

Dr. José Barbosa Aránzazu Santana Difoosion

Tras el encuentro lo tuvimos claro, la medicina estética actual se centra más en sacar a relucir el propio potencial de nuestro cuerpo para regenerarse. Por eso, los tratamientos buscan resultados más naturales donde no se pretende ocultar el envejecimiento sino conseguir cumplir años con dignidad y aceptando el paso del tiempo desde la prevención. La tendencia es cuidarnos más, para cumplir años estando mejor en este caso con la ayuda de la ciencia.