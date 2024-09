Ni depilación láser, ni cera: esta es la mejor forma de prevenir los pelos enquistados

La depilación. Ese momento tan agradable y apetecible que nos hace sentir más o menos igual que cuando nos despertamos pensando que es sábado, pero luego nos damos cuenta de que no y tenemos que ir a trabajar. Con cera, cuchilla o con maquinilla depilatoria, las formas de hacerlo son muy diversas, pero las ganas son las mismas, ninguna. Cuando estamos inmersas en el proceso de hacer desaparecer el pelo de nuestro cuerpo, nos planteamos ir, más de una vez, a esa clínica de láser que hay en la esquina de la calle. ¿Por qué no hemos ido? No lo sabemos, pero el caso es que no hemos ido, así que pasamos por el doloroso momento que depilarnos en casa. Por si fuera poco, unos días después (parece que el pelo sale más rápido de lo que tardamos en depilarnos), en un intento del pelo por volver a ver la luz, vemos que el vello no termina de romper y nos van apareciendo granitos provocados por los pelos enquistados.

Esos granos provocados por el crecimiento del pelo se sienten solos, por lo que suelen venir otros para hacer compañía y eso hace que la línea del bikini quede de lo más mona en la playa, oye. Sin embargo, nosotras vamos a poner solución a eso, para acabar de una vez por todas con los pelos enquistados.

¿Por qué se enquistan los pelos?

Pelos enquistados, tras la depilación. Freepik

"Un vello encarnado se forma cuando el pelo que ha sido eliminado vuelve a crecer y se curva dentro de la piel. Afeitarse o depilarse con pinzas o con cera pueden ser la causa. Un vello encarnado puede provocar pequeños bultos hinchados en la piel que posiblemente causen dolor. En la mayoría de los casos, el vello encarnado mejora sin tratamiento. Esta afección se puede evitar si no se elimina el vello o si no se afeita demasiado cerca de la piel", explican desde MayoClinic.

Desde la Clínica Mayo explican que la estructura del vello y la dirección del crecimiento influyen en los vellos encarnados. Se cree que un folículo piloso curvado, que produce un vello rizado muy ceñido, favorece que el vello vuelva a penetrar la piel tras ser cortado y comenzar a crecer de nuevo. Por eso la piel se irrita y se forman granitos. ¿Y cómo podemos evitarlo? Desde la web de la clínica nos dan algunos consejos.

Cómo evitar los pelos enquistados

Prevenir pelos enquistados en la depilación. Freepik

Antes de la depilación, lávate la piel con agua tibia y un limpiador.

Aféitate en la dirección del crecimiento del vello.

Luego, aplica un producto calmante para después de afeitar o una loción con ácido glicólico par ayudar a eliminar las células muertas de la piel.

La importancia de la exfoliación

La acumulación de células muertas de la piel puede obstruir los folículos pilosos. Por eso es muy importante exfoliar la piel suavemente unas dos veces por semana para eliminar las células muertas y evitar que el vello quede atrapado. Usa un exfoliante suave con ácido salicílico o glicólico o un guante de crin para mejorar la circulación y mantener los poros limpios. Además, hidratar la piel también es fundamental. Mantener la piel bien hidratada ayuda a que esté más flexible, lo que facilita que el vello crezca hacia la superficie sin dificultad.