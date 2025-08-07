¿Qué revela de ti llevar las uñas cuadradas, según la psicología?

Para algunas personas, las uñas son solo una parte más del cuidado personal. Para otras, representan una declaración de intenciones. Lo que es seguro es que la forma que eliges -especialmente si es cuadrada- podría estar vinculada a rasgos profundos de tu personalidad.

"Las clientas que eligen uñas cuadradas suelen ser decididas, prácticas y muy organizadas. Vienen sabiendo lo que quieren y, casi siempre, buscan algo que se vea limpio, profesional y duradero", afirma Luisamar López, manicurista profesional y manager de Coqueta Nails & Beauty.

¿Qué dice la psicología sobre esta forma?

Desde el punto de vista psicológico, esta preferencia tiene sentido. El psicólogo canadiense Dr. Jordan Gaines Lewis, especializado en neurociencia del comportamiento, explica que "nuestra forma de autocuidarnos muchas veces es un reflejo de cómo tomamos decisiones". En un artículo publicado en Psychology Today, señala que los pequeños hábitos de imagen personal pueden revelar patrones mentales más amplios, como la necesidad de control o el rechazo a la improvisación.

Simetría, lógica y claridad mental

La forma cuadrada -de bordes rectos y proporciones simétricas- suele asociarse con una actitud pragmática ante la vida. Según la experta en lenguaje no verbal, Jane Holmes, autora del libro What Your Hands Say About You, "la apariencia de las manos, incluyendo la forma de las uñas, influye directamente en cómo nos percibimos a nosotros mismos y en cómo nos presentamos al mundo".

Un cuidado que mejora la autoestima

Un estudio de 2022 de la University of Westminster, en colaboración con expertos en imagen corporal, reveló que quienes llevan este tipo de diseño, tienden a tener mayores niveles de autoestima y una imagen más clara de sus objetivos a largo plazo. "Las uñas cuadradas no son solo una moda", concluye Luisamar y agrega: "Son una forma de decir ‘tengo el control’, incluso sin decir nada".