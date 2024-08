Qué son los hongos solares que llenan de manchitas blancas la piel y cómo combatirlos

Cuando hablamos de piel y playa, lo primero que pensamos es en el bronceado, quemaduras en la piel o, incluso, manchas solares, pero nunca pensamos en esas manchas blancas que pueden aparecer por nuestro cuerpo, pican y parecen esparcirse, hasta que nos salen. Aunque esta afección puede deberse a muchos motivos, por lo que es fundamental acudir al médico, estas manchas en realidad podrían ser lo que conocemos como hongos de sol u hongos de playa. Este es su nombre coloquial, pero poco tiene que ver con el verdadero motivo de su proliferación.

Las manchas blancas en la piel indican una afección que la dermatología denomina pitiriasis. La pitiriasis versicolor no se produce por el sol, sino por un hongo que suele vivir en la piel sana. Y, entonces, ¿por qué se llama así? Porque aparece cuando estamos bronceados, por eso lo conocemos como hongo de playa. "El 'malassezia furfur' es un hongo saprofítico, es decir, que vive sobre nuestra piel sin producir enfermedad. Ya que todo el mundo posee este hongo, la enfermedad no es contagiosa. No se trasmite ni directamente ni indirectamente por las escamas que aparecen en las lesiones. Puede afectar a personas de cualquier grupo de edad, siendo más frecuentes en adultos jóvenes", explican desde la web de la Clínica Universidad de Navarra.

¿Por qué salen los hongos de playa?

Algunos de los factores que pueden provocarlos son la alta temperatura y humedad relativa, la aplicación de aceites, el exceso de sudoración, la piel seborreica, el realizar tratamientos con inmunosupresores o tener enfermedades debilitantes. "La pitiriasis versicolor es una infección superficial de la piel producida por la superpoblación del hongo, aunque no se considera una enfermedad infecciosa. Los especialistas determinan que el motivo es que este hongo, que se encuentra de forma habitual en la piel sana, el 'malassezia furfur' empieza a proliferar en exceso. Estas manchas aparecen sobre todo en la zona superior del tronco, cuello y raíz de los brazos. Son irregulares e, inicialmente, pueden ser de color marronáceo y presentar una fina descamación en su superficie", explica el Dr. Jaume Tufet Opi, en el portal Top Doctors.

El experto insiste en que la pitiriasis no es producida por el sol. Es una confusión frecuente, dado que los pacientes la perciben más durante el verano. El motivo es que, sencillamente, se notan más cuando estamos bronceados. Además, este hongo tiene predilección por los ambientes húmedos y cálidos, y por eso prolifera más en la temporada estival. ¿Y qué hacemos si nos salen?

Tratamiento para la pitiriasis

Desde la Clínica Universidad de Navarra explican que, en la mayoría de los casos, con un tratamiento tópico es suficiente: "Se indican lavados con sulfuro de selenio los tres primeros días, manteniendo la espuma quince minutos. Esto se complementa con aplicación de antimicóticos tópicos como el ketoconazol, miconazol o terbinafina. Otra opción, tal vez más agresiva, es la administración oral de antimicóticos como ketoconazol, fluconazol o itraconazol que pueden tener efectos secundarios a nivel hepático y son más caros.

De forma un poco más visual, el Dr. Marcos Castillo explica todo, paso a paso, en este vídeo de su perfil de Instagram.

¿Por qué son blancas las manchas?

"El calor y la humedad del verano, el exceso de sudor, los cambios hormonales e, incluso, un sistema inmunológico debilitado y el uso de productos grasos en la piel son el caldo de cultivo de los hongos solares", explica Lara González, cosmetóloga en Byoode. Y es que, como ya hemos visto, esas manchitas blancas que nos suelen salir en la piel en verano son hongos presentes de forma natural en el microbioma, pero, ¿por qué cuando crecen en exceso aparecen esas manchas blancas?

Raquel González, cosmetóloga y directora dermocosmética en Perricone MD, explica que esa mancha blanca se produce porque la tirosinasa, una enzima clave en la producción de melanina, es inhibida por los ácidos grasos que produce el hongo. Y, como consecuencia, se reduce la producción de melanina en las zonas afectadas. Lo curioso es que, en verano, cuando nos bronceamos, se hace todavía más evidente, ya que esas zonas no se broncean como el resto del cuerpo".

Ahora que ya hemos resuelto el enigma de las manchas blancas en verano, solo hay que recordar que, en cualquier caso, hay que aplicar protector solar siempre. No va a evitar la aparición del hongo, pero sí las manchas solares y otras enfermedades más graves.

