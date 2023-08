¿Sabías que el aloe vera es el mejor aliado de tu neceser en cualquier época del año?

Que te quemas haciendo tu receta preferida (o alisándote el pelo), aloe vera; que tienes la piel irritada, aloe vera. Sea como sea, seguro que más de una vez has recurrido a este producto o, por lo menos, has oido hablar de sus beneficios. Pues bien, aunque es uno de los mejores aliados que nuestra piel puede tener en verano (así que, si aún no te has ido de vacaciones, aprovecha y métela en tu neceser), es un producto que nos debe acompañar todo el año. Por si no lo sabías, la sábila (lo que conocemos como aloe vera) es una planta que produce un gel amarillo y un látex transparente y que es muy recurrente en el ámbito de la salud. El aloe vera cuenta con un gran potencial restaurador, dotado con propiedades hidratantes y antioxidantes que nos ayudan a tratar las imperfecciones de nuestra piel, como las cicatrices, las picaduras y hasta incluso las estrías (además de, obviamente, el indeseable acné que tanto odiamos).

Por otra parte, tiene propiedades analgésicas e inhibidoras, que nos ayudan a controlar el dolor y alivian nuestro malestar. En cuanto a sus hojas, su extracto proteico cuenta con propiedades antibacterianas y, algo que seguro que no sabías es que sirve para tratar la caspa y puedes usarlo como desmaquillante. Sin embargo, debes saber que cuenta con sustancias como el áloe y la aloína que, a pesar de no ser muy tóxicas, son perjudiciales si se injieren. Además, es recomendable que las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia se abstengan de usarlo, ya que su efecto depurativo y desintoxicante puede traducirse en un efecto laxante. Por último, a la hora de tratar una quemadura con aloe vera, es bueno hacer masajes circulares sobre la misma unas cuatro veces al día, en un periodo aproximado de unos 10 minutos. Ya sea en forma de extracto, de gel o en la que te sea más cómoda, no puedes prescindir del aloe vera en tu botiquín, porque se convertirá en tu producto preferido a la hora de tratar todo tipo de afecciones de la piel.

Gel calmante, de Holika Holika (6,69€)

Gel calmante Holika Holika

Gel regenerador noche con aloe vera, de Skin Generics (19€)

Gel regenerador noche con aloe vera Skin Generics

Gel de aloe vera puro, de Atlantia (12,20€)

Gel de aloe vera puro Atlantia

Aloe vera gel, de Dr Bárbara Sturm (60€)

Aloe vera gel Dr Bárbara Sturm

Aloe vera gel 100% puro, de Ebers (13€)

Aloe vera gel 100% puro Ebers

Gel puro de aloe vera de Canarias, de ByT Cosmetics & Wellnes (10,80€)

Gel puro aloe vera de Canarias ByT Cosmetics & Wellnes

Nosotras ya hemos hecho una lista con todas las propiedades del aloe vera para saber cuándo debemos utilizarlo para calmar nuestra piel porque, si algo nos ha quedado claro (aunque haya terminado el verano) es que el aloe vera se convertirá en un must en el cajón salvavidas de nuestro baño.