Soy redactora de belleza y estas son las cosas que he aprendido y los errores que no volveré a cometer

Como redactora de belleza, he probado muchos productos y he cometido algunos errores. Y es que con la experiencia laboral del mundo del cuidado personal —más allá de las tendencias— y la curiosidad propia de una amante de la belleza, la cosmética, los productos para el pelo y maquillaje, una adquiere cierta experiencia y alguna que otra lección. Es por eso que hay algunas pautas fundamentales a tener en cuenta a la hora de adquirir un producto o llevar a cabo un tratamiento. Hoy vamos a ver tres.

1. El color de pelo natural

Salvo algunas excepciones, el color de pelo que más te favorece es el tuyo. El cuerpo es muy sabio y la tonalidad capilar de nacimiento suele ser el más acorde con tus facciones y tono de piel. De hecho, la asesora de imagen Marián Rubio lo explica en el vídeo. Y es que, aunque esto no significa que un cambio de 'look' no pueda sacar lo mejor de nosotras, lo cierto es que el color natural suele contrastar y favorecer mucho mejor a nuestras facciones.

2. Los productos para el pelo

En lo que a productos de cuidado capilar, hay una rutina que incluye champú, acondicionador, mascarilla, aceite capilar, etc. Por norma general, aunque las marcas sacan los packs diciendo eso de "completa el tratamiento con". Aunque también se trata de una estrategia de marketing para comprar varios productos, lo cierto es que cuando das con una marca que te gusta, me he dado cuenta de que utilizar los productos de la misma marca tienen beneficios, no solo en el acabado, sino también en el aroma que deja en el pelo.

3. La manicura acrílica

Si bien es cierto que la manicura acrílica tiende a debilitar un poco la uña natural, se nota mucho la diferencia en el acabado cuando lo hace un profesional con productos adecuados y de buena calidad. Y es que, aunque no seré yo la que niegue haber ido a una cadena 'low cost' para realizar el proceso, lo cierto, es que el resultado al quitarlas se ve condicionado, en gran medida, a este factor. Por eso, al retirar las uñas postizas, si no se hace de la forma adecuada o con los mejores productos, la uña natural suele lucir mucho peor de lo que debería.

Por otro lado, cuando nos pintamos las uñas con esmalte normal en casa, aunque de pereza, ponte siempre un 'base coat' para proteger la uña.