Paula Echevarría tiene la diadema joya de Zara que ha enamorado a Instagram

Paula Echevarría sigue disfrutando de unas más que merecidas vacaciones en Marbella y no hay noche que no nos deje un lookazo para copiar. Esta vez compartió una imagen de una cena en compañía de su chico, Miguel Torres, y una pareja de amigos en la aparece con una de esas diademas joya de Zara que te solucionarán cualquier look y que son máxima tendencia para este otoño.