Cinco consejos para sacar el amor a flote, según el psiquiatra Enrique Rojas

El trabajo, el estrés y las responsabilidades familiares son algunos de los factores que hacen que la rutina nos pese y afecte a nuestra relación. Esa monotonía puede provocar que la pasión pase a un segundo plano y el amor se resienta. Con el tiempo, la rutina puede hacer que sintamos que la relación ha perdido su emoción inicial. Esa falta de novedad y emoción genera un sentimiento de aburrimiento o desconexión. Este desgaste emocional puede causar que una o ambas partes de la pareja pierdan el interés, lo que conduce a una falta de satisfacción. La monotonía puede reducir la comunicación emocional y profunda en la pareja, ya que las conversaciones pueden volverse superficiales o repetitivas.

Cuando una relación se siente predecible, la pasión y el deseo sexual pueden disminuir. Y es que la falta de espontaneidad y emoción también puede trasladarse a la intimidad. La sensación de que la relación ya no ofrece lo que solía puede llevar a una crisis de expectativas. Pero no hay nada que el esfuerzo y la motivación no arregle. Por eso el psiquiatra Enrique Rojas nos da cinco claves para sacar el amor a flote.

Cinco factores para sacar el amor a flote

"Muchas personas desean amar, pero no dan con la persona adecuada. Tal vez por la velocidad con la que se establecen y disuelven las relaciones hoy día, muchos vínculos se rompen antes incluso de que sepamos quién teníamos al lado. Por ello, hoy os quiero compartir 5 consejos para sacar el amor a flote, los cuales deben ponerse en práctica en el día a día con la pareja", explica Enrique Rojas en su perfil de Instagram.

1. Estar siempre dispuesto a dar y recibir amor.

2. Tener muy en cuenta lo importante que es lo pequeño.

3. Huir de discusiones innecesarias.

4. Tener capacidad de reacción tras momentos difíciles.

5. Cuidar el lenguaje verbal y no verbal.