La pasión no es suficiente: las 3 preguntas que debemos hacer antes de enamorarnos, según Marian Rojas

El enamoramiento del principio nos hace no detenernos en ciertos detalles que, al principio, nos parecen nimiedades, pero que, con el tiempo, se convierten en grandes problemas. La eterna lucha entre la cabeza y el corazón, cuando una relación pasional se presenta, puede terminar dándonos verdaderos dolores de cabeza, y de corazón, también. Aunque una buena relación no se puede sostener sin este sentimiento, la pasión debe ir acompañada de otros aspectos para que la relación de amor funcione. En otras palabras, sin este pilar no se sostiene una relación, pero con eso no es suficiente. Y es que, como dice la psiquiatra Marian Rojas: "Si no lo hacemos, luego viene el drama, el lloro, la ruptura, el 'no me quiso' y las sesiones de psicólogo".

Tres preguntas que debemos hacernos antes de enamorarnos

Identifica el agotamiento amoroso en tu pareja Pinterest

"En los primeros instantes, antes de enamorarme, me tengo que preguntar: ¿Me conviene? ¿Me hace ser mejor persona? ¿Saca lo mejor de mí?", explica Marian Rojas en un vídeo reciente que la psiquiatra ha subido a su perfil de TikTok. Parece un poco tópico, e incluso, puede que te imaginaras la respuesta. Pero, lo cierto, es que por muy fácil que parezca, no lo es en absoluto.

Cuando estamos en esa fase de enamoramiento inicial, no pensamos en otra cosa que no sea la ilusión, la pasión y la diversión que nos aporta esa persona y nos olvidamos de preguntas tan sencillas y, al mismo tiempo, tan importantes como lo es saber reconocer qué nos aporta de verdad y cómo nos sentimos nosotras. "Si en ese momento de chispa, hay algo que me dice 'aléjate', y yo desoigo a mi voz y a mi corteza prefrontal, y me enamoro, luego llegan los dramas", sostiene.

La experta insiste en la importancia de saber lo que nos conviene, de verdad, para que pueda ser un proyecto de vida duradero: "Muchas personas nos activan la chispa, pero pocas personas son capaces de entrar en nuestro proyecto. Y yo quiero amor, quiero pasión, pero necesito voluntad y cabeza. Solo con pasión no funciona ninguna pareja. Hay que echarle un poquito de cabeza. Mucha pasión sí, pero también cabeza", sentencia.