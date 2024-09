Los siete pilares de un amor por el que merece la pena luchar, según el psiquiatra Enrique Rojas

El amor real, ese sentimiento profundo y auténtico que trasciende a los momentos de euforia y las expectativas idealizadas. Una conexión que se construye con paciencia, comprensión y respeto mutuo, donde la importancia no reside en la ausencia de obstáculos, sino en la capacidad de afrontarlos juntos, un refugio seguro, donde ambos se aceptan tal como son. Suena bonito, ¿verdad? La teoría la conocemos, la práctica es otro asunto. Si todos supiéramos llevar nuestras relaciones personales a la perfección, no existirían las separaciones. Pero el ser humano no es perfecto y las relaciones, tampoco. Por eso, conviene saber diferenciar aquellos pilares presentes por los cuales merece la pena luchar. El psiquiatra Enrique Rojas nos va a ayudar en este proceso.

"Como muchos alquimistas en la Edad Media buscaban la piedra filosofal, la respuesta a los grandes interrogantes de la vida, muchas personas buscan actualmente un amor por el que merezca la pena luchar", publica Enrique Rojas en su perfil de Instagram. ¿Y cuáles son esos pilares diferenciadores que sostienen el amor? Son siete.

Los 7 pilares del amor, según Enrique Rojas

Cuando hablamos de una relación, el rollo de una noche o el amor de tu vida las reglas no existen. larazon

1. Inteligencia: para captar tanto nuestra realidad como la de nuestra pareja. Nos permite gestionar nuestra trayectoria personal. Hay un aprendizaje en el trato que nos hace reforzar cada vez más el vínculo.

2. Voluntad: es la capacidad para ponerse metas y alcanzarlas. Esta se adquiere, no se nace con ella. Nos permite trabajar en el área afectiva puliendo defectos para reforzar la unión de la pareja.

3. Compromiso: a veces produce miedo en algunas personas. Esto se produce por la inseguridad. El compromiso implica fidelidad. enrique

4. Dinamismo: el amor no es estático. Es un sentimiento que evoluciona y se mueve. Hay que saber aceptar los cambios de cada uno para seguir creciendo juntos.

5. Creencias comunes: la pareja estable debería estar edificada sobre terreno rocoso para que no se derrumbe. Compartir creencias implica una interpretación similar de la vida. Así tendrá grandes posibilidades de mantenerse unida.

6. Sexualidad: es el lenguaje del amor comprometido, y se asemeja a la sonrisa, pues alberga complicidad. La pareja desarrolla un lenguaje privado y personal.

7. Sentimiento: el amor es un sentimiento que no se agota si se decide hacer feliz a la otra persona y a ti mismo. Sin ese compromiso, el amor es solo un sentimiento que va y que viene.