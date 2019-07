Natalia Lacunza: "Soy muy desastrosa, me asusta ser un referente"

Una chica normal. Así es Natalia. Como cualquier otra chica de su edad que te puedas encontrar un mes de julio paseando por las calles de Barcelona. Sin estridencias y con los pies en el suelo. Y ese puede ser su mayor triunfo tras salir de OT. Natalia Lacunza no dejó indiferente a nadie durante su paso por la academia de 'Operación Triunfo' y lo sigue haciendo un año después con su música y personalidad. Llegó hasta la final, quedó tercera y ahora ha cumplido su sueño: lanzar su propio EP. Repite por segunda semana en el número 1 de la lista de ventas de discos española con 'Otras alas', el título elegido para su primer trabajo, que nos presenta en una entrevista en Lifestyle.

'Otras alas', ¿cómo lo definirías?

'Otras alas' para mi es un experimento, son canciones que se fueron haciendo con productores distintos, cada canción tiene una personalidad diferente pero todo el EP tiene un mismo hilo conductor. Es un proyecto que ha nacido de dar rienda suelta a unas ideas que yo tenía y de ir juntándome con gente y compartiendo esas ideas. Es un EP muy divertido de escuchar porque tiene muchas cosas distintas, canciones más para bailar, cada una tiene una atmósfera diferente. Estoy muy contenta.

Autora de las letras y de la música de las siete canciones de este EP...

Desde un principio tenía claro eso, tenía esa meta de componer todo lo que saliese. Y la verdad es que me he sorprendido a mi misma, he entrenado mucho, he escrito muchas letras que después he desechado, me he puesto mucho las pilas. Me he hecho un check a mi misma.

¿Cómo surgió 'Nana Triste'?

Surgió a partir de un texto que escribí yo, que no tenía música ni nada, pero luego le pusimos música. Conocí a Álvaro (Guitarricadelafuente) por una amigo mío y me encantó lo que hace. Me enamoré totalmente de él, tanto de su imaginario como de la música y del arte que hace. Tuve un 'instant crush' con él y le mandé un mensaje directo por Instagram, bueno un mensaje no, un vídeo que aún era más patético. Le dije 'hola', pero mira al final ha salido bien (risas).

Eres de las primeras de tu edición, después de Carlos Right, en sacar un trabajo. ¿Da más presión?

Nunca me lo he planteado, si que cuando salió 'Nana Triste' y a la semana siguiente el EP tenía más nervios porque era consciente que la gente lo iba a escuchar, pero si te dejas influir por el foco de visibilidad que tienes a raíz del programa es peor. Yo tengo la suerte que no me he dejado influenciar por eso. Mis pilares son escucharme mucho a mi misma, a lo que quiero hacer y rodearme de la gente que me quiere.

¿Qué diferencia hay entre la Natalia de antes de OT a la Natalia de 'Otras alas'?

Yo creo que no hay ninguna diferencia, realmente. Me siento la misma persona, lo único es que ahora he tenido una oportunidad que antes no había tenido. Yo me siento la misma persona pero tengo otro contexto. Artísticamente si que he cambiado, porque he aprendido mucho y he aprendido a poner nombre a eso que tenía en la cabeza. Soy la misma Natalia de antes pero potenciada.

¿Qué balance haces después de más de un año de tu paso por OT?

Todo pasa por algo y aprendes de todo lo que pasa. Me siento muy afortunada y el balance en general es positivo. Está claro que te tienes que enfrentar a cosas a las que no estás preparada, ni te habías imaginado, ni te han preparado. En general no te preparan ni te enseñan a entender el 'boom mediático', esa es la única parte negativa.

¿Ya lo asumes?

No, me sigue costando. Pero es lo que te comentaba antes, me he intentado aferrar a la gente que me conoce y al trabajo que yo quiero hacer y con eso todo va bien.

Y de esa gente que te conoce, ¿con qué compañero de OT te gustaría hacer una colaboración o irte de gira?

No puedo elegir a uno solo porque cada uno tiene una personalidad diferente y eso es lo que mola... Pero me encantaría componer una canción con Dave, porque tiene una musicalidad que me encanta, estoy enamorada de Dave.

Y siguiendo con tus compañeros de OT... ¿Una cualidad con la que te quedarías de alguno de ellos?

Yo creo que me gustaría tener la entereza y la madurez de María, pero también es verdad que María tiene siete años más que yo (risas). Pero todo vendrá. Me hubiera gustado tenerme más a mi en estima, eso es verdad.

¿Qué nos queda por descubrir de Natalia que no hayamos visto en 'Otras alas'?

Pues no lo se ni yo, este EP ha sido muy experimental y tengo que seguir experimentado un montón.

Y dejando la música a un lado, ¿qué es el feminismo para Natalia?

Es una lucha que siempre ha sido importante, pero que aún tenemos mucho trabajo por hacer hasta que las mujeres y los hombres vivamos en las mismas condiciones en nuestro día a día. Se supone que el trabajo ya está hecho, pero eso es mentira. Hay mucho machismo que está tan arraigado que se piensa que no lo es. Y no es así.

¿Cómo te sientes al ser un referente para muchas niñas?

Es muy fuerte. Yo cuando lo pienso me asusta un poco, porque yo me considero un poco desastrosa y no soy referente para nadie, pero me alegro que en ciertas cosas la gente se vea reflejada o motivada para tomar decisiones. En plan, que haya gente que diga 'a mi también me gustaría decirle a mis padres que soy bisexual', y esto me ha pasado y es muy fuerte. Lo único que puedo hacer cuando me lo cuentan es que me den un abrazo. Pero es una carga y mucha responsabilidad, no quiero que la gente se sienta tan influenciada por mi. Yo que soy una rayada.