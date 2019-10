Como ves en la primera imagen que te mostramos, Pedroche ha combinado su vestido con unos botines negros sencillos y un bolso tipo cross body muy simple. Está claro que los bolsos bonitos son también los más prácticos y por eso uno como el de la presentadora no puede faltar en nuestro armario. ¿Lista para hacerte con el look de la presentadora? Cuenta con que no pasa de moda y no solo te lo pondrás en las escasas semanas de buen tiempo que nos puedan quedar por delante sino también durante la primavera que viene. Es un fondo de armario muy favorecedor perfecto, como dice la vallecana, para nuestros planes de domingo.