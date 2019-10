Cristina Pedroche vuelve a sorprender con un nuevo ‘look’

Nunca deja de sorprender y cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo de Cristina Pedroche , vuelve a llamar la atención con un look llamativo. En esta ocasión optó por un cambio de peinado, su famosa melena larga le acompañaba un flequillo al estilo Miley Cyrus a quien quiso dedicarle un homenaje .

El nuevo look le acompañaba un vestido camisero blanco desenfadado donde en una de sus mangas se podría ver escrito una frase y encima de la camisa usada una mini falda vaquera. La colaboradora de 'Zapeando' siempre ha defendido los estilismos cómodos por lo que juzgó acompañar su atuendo con unas deportivas blancas.

Que nadie se asuste porque Cristina Pedroche no se ha cortado el flequillo, aunque reconocemos que no le queda nada mal, ella misma demostró en uno de sus historias que es postizo y al final del programa donde participa pudimos verla en camerinos quitándose el nuevo estilismo.

No sabemos si la idea le ha gustado tanto a Pedroche como para poderla ver de nuevo con este estilo pero nosotros le animamos a que lo haga porque le sienta muy bien. No nos extrañaría que de nuevo consiguiera hacer tendencia uno de sus looks ¿Y si se pone de moda el flequillo, te atreverías a ponértelo? Si te queda como a ella te lo recomendamos 100%.