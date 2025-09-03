Empieza a ahorrar: estas míticas deportivas ya tienen fecha de regreso y precio

Los aficionados al mundo de las zapatillas deportivas y los coleccionistas de la saga Jordan tienen una nueva fecha que marcar en rojo en su calendario, aunque la espera será larga. El emblemático modelo Air Jordan 13 “Flint” volverá al mercado en la primavera de 2026, recuperando una de las siluetas más icónicas y queridas por los seguidores de la marca. Se trata de un relanzamiento que genera una enorme expectación, pues trae de vuelta un diseño que ha marcado a varias generaciones de amantes del baloncesto y la moda urbana.

De hecho, para entender la importancia de este anuncio es necesario remontarse a 1998, el año en que este modelo vio la luz por primera vez. Su estreno coincidió con la última temporada de Michael Jordan en los Chicago Bulls, una época dorada que cimentó su leyenda. La zapatilla se convirtió rápidamente en un icono tanto dentro como fuera de las canchas, consolidándose como un auténtico objeto de culto no solo por su estética, sino por el legado deportivo imborrable que representa.

Además, desde GQ señalan que el diseño de Tinker Hatfield se inspiró en la agilidad y los movimientos de una pantera, un concepto que se refleja en la suela, que imita la huella del felino, y en su célebre holograma circular en el tobillo, que simula un ojo brillante en la oscuridad.

Las claves del esperado lanzamiento de 2026

En este sentido, todo apunta a que la nueva versión se mantendrá fiel al modelo original de 1998. Estará confeccionada con una cuidada mezcla de cuero blanco y paneles de malla reflectante 3M en color azul marino, un detalle que en su día fue innovador y que hoy le confiere una apariencia distintiva. La paleta de colores conservará la combinación de blanco, azul marino y el gris "Flint Grey" en la gamuza, una estética atemporal que ha resistido el paso de las décadas. Esta capacidad para combinar un diseño deportivo con una estética refinada la hace perfecta para encajar en corrientes actuales como el 'formal streetwear', que fusiona la comodidad urbana con prendas más clásicas.

Por otro lado, aunque la expectación es máxima, no es la primera vez que este modelo regresa a las tiendas. Desde su lanzamiento original, las Air Jordan 13 Flint han sido reeditadas en varias ocasiones, incluyendo versiones en 2005, 2010 y, más recientemente, en 2020, coincidiendo con el documental "The Last Dance". Cada uno de estos regresos ha sido un éxito de ventas, lo que anticipa una demanda muy elevada para la edición de 2026.

Finalmente, en lo que respecta a su comercialización, se prevé un precio de venta estimado de 210 euros. Los interesados podrán intentar hacerse con un par a través de la aplicación SNKRS de Nike, así como en una selección de tiendas autorizadas que colaboran con la marca. Con casi dos años de antelación, este anuncio sirve para avivar el interés y preparar el terreno para uno de los acontecimientos más esperados en el universo de la moda deportiva.