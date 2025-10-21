Este truco viral de TikTok ayuda a que los platanos duren más de 2 semanas en perfecto estado

La lucha contra el desperdicio alimentario en los hogares tiene un enemigo tan conocido como frustrante: la fruta que madura demasiado rápido. El caso de los plátanos es, quizá, el más representativo de esta carrera contrarreloj, pasando de un amarillo vibrante a un estado casi inservible en lo que parecen ser apenas unas horas. Sin embargo, un método casero que ha ganado una enorme popularidad en las redes sociales promete una solución eficaz para un problema doméstico muy común, alargando la vida de esta fruta hasta dieciséis días.

El responsable de este rápido deterioro es un compuesto químico que la propia fruta genera de forma natural durante su ciclo vital. Se trata del gas etileno, una hormona vegetal que actúa como un potente agente de maduración no solo para el plátano, sino para muchas otras frutas y verduras. Su acumulación acelera de manera exponencial el proceso, ablandando la pulpa, oscureciendo la piel y alterando el sabor hasta que deja de ser apetecible.

Por tanto, la clave para prolongar la frescura de los plátanos no es otra que controlar los factores que favorecen la acción de este gas, una información que se ha convertido en la base de este truco viral. Al limitar su exposición a la luz, al calor y, fundamentalmente, al propio etileno que emiten, es posible frenar el proceso de maduración y mantener la fruta en su punto óptimo durante un tiempo considerablemente mayor.

El truco del frasco de vidrio paso a paso

En primer lugar, el método es sorprendentemente sencillo y no requiere utensilios de cocina avanzados. El procedimiento comienza cortando los plátanos, con su piel, en varios trozos de un tamaño manejable. A continuación, estas porciones deben introducirse en un recipiente de cierre hermético, preferiblemente de vidrio, que impedirá que el etileno se acumule en el ambiente y acelere la descomposición del resto de los pedazos.

Una vez guardados los trozos en el frasco, el paso final consiste en almacenarlo en un lugar oscuro y fresco, donde la temperatura se mantenga estable en torno a los 12 grados centígrados. Una despensa o un sótano son lugares ideales, ya que el frigorífico podría ser demasiado frío y afectar negativamente a la textura de la fruta. Estas condiciones minimizan la producción de gas y ralentizan el metabolismo del plátano.

De hecho, este ingenioso sistema fue popularizado por la cuenta @amycrosslegacy, cuya publicación se difundió rápidamente entre miles de usuarios que buscaban una alternativa al desperdicio de alimentos. Al aplicar estos sencillos pasos, cualquier persona puede planificar mejor sus compras, disfrutar de la fruta en su mejor momento y, en última instancia, generar un impacto positivo en la economía familiar al reducir la cantidad de comida que acaba en la basura.