La chaqueta retro que adoraba Diana de Gales y que ahora está en todas las tiendas 'low cost'

El estilo de Diana de Gales es temporada tras temporada fuente de inspiración en muchos sentidos, pero no solo para nosotras fieles admiradoras de la elegancia vintage de Lady Di, firmas de moda en clave low cost vuelven a poner a esta "royal" en el centro de la conversación con una de las chaquetas que la mayoría de chicas clásicas ya tienen en su colección desde hace temporadas y con la que te querrás hacer también en los próximos días.

Hablamos de la cazadora encerada, o también conocida como estilo Barbour. Esa prenda de abrigo que resume el equilibrio perfecto entre tradición británica y funcionalidad moderna. Un clásico campestre que se ha colado en las calles de las grandes capitales y que ahora las firmas más deseadas, desde Zara hasta Stradivarius, reinterpretan con guiños vintage y ese aire nostálgico que nos hace pensar inevitablemente en las escapadas de fin de semana de Lady Di a Sandringham.

El regreso del estilo "royal countryside"

El auge del lujo silencioso y la vuelta de los básicos atemporales ha hecho que las prendas inspiradas en el armario ecuestre británico vuelvan a ser tendencia. Diana de Gales fue una de las primeras en convertir la chaqueta encerada con cuello de pana en un icono de estilo más allá del campo. La combinaba con botas altas, jerséis de punto grueso y jeans en sus estilismos más relajados, creando una fórmula que hoy sigue funcionando a la perfección.

Las nuevas versiones mantienen esa estética campestre, pero con cortes más relajados, materiales sostenibles y detalles que las hacen más urbanas. Llévalas con pantalones anchos y "loafers" si buscas un aire contemporáneo o con falda midi y botas altas si prefieres una estética más "preppy".

Las versiones "low cost" que querrás fichar ya

Porque sí, esta temporada no hay marca que no haya incluido una reinterpretación de la icónica Barbour jacket en su colección. Aquí, te dejamos una selección de favoritas aprobadas por esta editora de moda que mientras escribe estas líneas está haciendo su "wishlist" personal para derrochar estilo en clave retro royal para lo que resta de temporada.

Gabardina encerada cuello pana, de Zara (69,95 euros)

Gabardina encerada cuello pana. Zara

Gris antracita con acabado ligeramente brillante, cuello de pana oscuro y cierre frontal con botones metálicos. Una versión chic y depurada del clásico británico.

Parka larga encerada con capucha extraíble, de Stradivarius (69,99 euros)

Parka larga encerada con capucha. Stradivarius

Verde oliva con capucha desmontable, perfecta para los días de lluvia o para dar un toque funcional a tus looks urbanos.

Gabardina encerada cuello pana, de Pull&Bear (69,99 euros)

Gabardina encerada cuello pana. Pull & Bear

En tono marrón oscuro, con cierre de botones y cremallera. La versión más fiel al heritage style británico.

Abrigo clásico VMSILJA, de Vero Moda (79,99 euros)

Abrigo clásico VMSILJA. Vero Moda

En color peat (verde musgo), con líneas minimalistas y tejido resistente al agua. Perfecto para una versión más pulida y escandinava del clásico británico.

Parka encerada larga detalle pana, de Massimo Dutti (179 euros)

Parka encerada larga detalle pana. Massimo Dutti

Una versión más sofisticada y minimalista, con cuello y puños en pana. Ideal para elevar cualquier look de ciudad con un toque old money.

Cómo llevar la chaqueta encerada esta temporada

Piensa en ella como el nuevo abrigo todoterreno del entretiempo. Funciona igual de bien sobre total looks de punto que con vaqueros rectos y camisas blancas. Para un aire "royalcore" a lo Lady Di, añade mocasines o botas planas, un jersey con cuello redondo y una bufanda de cuadros escoceses. Y si prefieres una versión más urbana, llévala sobre una falda satinada o un pantalón de pinzas con zapatillas blancas. Este otoño, la chaqueta encerada deja el campo para conquistar la ciudad. Y, sinceramente, Diana ya lo había predicho.