El truco de estilo de Susanna Griso para acertar con su vestido de invitada perfecta este otoño

Susanna Griso se ha convertido en la invitada perfecta de este otoño. Las temperaturas todavía nos están dando tregua para vestir con los atuendos más elegantes o fashionistas para las próximas bodas, bautizos o comuniones agendadas. Porque cuando los grados bajan o anochece más temprano, encontrar los adecuados a tus necesidades o gustos se convierte en una misión casi imposible. No obstante, la periodista acaba de compartir con todos nosotros cómo a deslumbrado este fin de semana con los colores más llevados de la temporada.

Si echamos la vista atrás, en el enlace matrimonial entre Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan volvió a ser la mejor vestida entre las celebridades con un diseño en azul de Redondo Brand que coronó con una gran pamela de flores de la firma Balel. Nos estamos refiriendo a una propuesta estilística que estuvo en boca de todos a causa de su excelente elección con un toque español que no pasó nada desapercibido en Sevilla. Ahora, este domingo, ha vuelto a revolucionar las redes sociales, así como a inspirar a las próximas invitadas con otro modelo de caída más relajada, con corte fluido y un accesorio elegantísimo. Y nuestra sección Lifestyle de La Razón tiene todos los detalles.

La técnica estilística para triunfar en su look de invitada

Como decíamos, Susanna Griso, como buena sabia de la moda, ha sabido jugar a la perfección con una gama de colores otoñales que sientan fenomenal tanto con su tez como con el entorno en el que se ha celebrado el acontecimiento. Y es que ha hecho recurso de la técnica 60-30-10, una de las más efectivas para conformar looks con tres colores de una manera armoniosa y equilibrada. Se trata de un vestido largo en terracota de escote palabra de honor con fruncido que sigue de una falda fluida, con movimiento sutil y una abertura lateral, donde se esconde un tul en un tono marrón suave. Lo ha completado con fular en chocolate, perfecto para resguardarse de los golpes de aire, así como con sandalias de tacón a tono y bolso de mano en dorado.

Sabemos de dónde es su vestido de invitada. Y es que ha vuelto a recurrir al talento de nuestro país de la mano de Is Comming, una firma basada en Madrid que cuenta tanto con diseños más de ceremonia o eventos relevantes como con otros casuales del día a día.

El accesorio estrella: el tocado

Ha completado el vestido con el accesorio más socorrido en las bodas: el tocado tipo sauce. Esta vez, ha vuelto a confiar en la firma española Masario, que destaca por el adorno de una pluma junto con una redecilla en chocolate, también. Aunque este tipo de complementos se utilicen para vestidos mini o midi, Susanna Griso lo ha combinado de una manera sublime en una boda de mañana o mediodía, como bien indica el protocolo.

Susanna Griso ha vuelto a ser nuestra fuente de inspiración con un look de invitada de otoño. Además de acertar con el tipo de vestido o el accesorio, ha sabido interpretar este truco estilístico que consigue una mayor armonía visual.