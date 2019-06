Carla Zaplana, nutricionista, ha resumido su filosofía de vida en su último libro "Come Limpio". Hace ocho años cruzó el charco por amor y en Estados Unidos empezó su cambio de vida, y su cambio de alimentación. Una alimentación basada en plantas y que rechaza el consumo de alimentos procesados y de aquellos de procedencia animal son algunos de sus pilares. Pero, ¿qué es Comer Limpio? Carla Zaplana no explica esta forma de alimentarse y de vivir en una charla con Liefstyle.

¿Qué significa come limpio?

Comer Limpio significa volver a las raíces, comer alimentos naturales, lo mínimamente procesados y lo más cerca de aquello que a ti te hace sentir bien.

Eliminamos procesados de nuestra cocina, evitamos harinas y azúcares refinados así como alimentos que pueden provocar de forma más común alergias, intolerancias o hipersensibilidad como son el gluten y los lácteos.

Se trata de seguir una alimentación antiinflamatoria, antioxidante y que de forma diaria asista al organismo a depurar y drenar de una forma más eficaz los componentes tóxicos que entran en él simplemente por el hecho de estar vivos y estar expuestos a contaminantes del aire, el agua, alimentos convencionales con aditivos químicos, productos de limpieza, productos de higiene personal, los wi-fi’s, las radiaciones y... el estrés.

Al comer Limpio buscamos aliviar las digestiones, evitando irregularidades en el tracto intestinal, poder ir al baño cada día, y previniendo hinchazones de barriga y gases.

Es por ello, que comer limpio es seguir una alimentación abundante y basada en ingredientes de origen vegetal enteros como son los cereales integrales, las legumbres, los frutos secos, las semillas, las frutas, las verduras, las algas, las especias y las hierbas aromáticas

Y por ultimo, comer limpio hace referencia a todas nuestras fuentes de nutrición, entre ellas nuestros pensamientos y emociones. Ambas debemos cuidarlas porque también tundra un gran impacto en nuestra salud y bienestar general.

Ejemplos de comida limpia y de "no limpia"

Una comida limpia sería una ensalada primaveral con hortalizas de temporadas y frutos secos y aceitunas seguido de unas lentejas al curry con verduras.

Una comida no limpia sería un bistec con patatas fritas y arroz blanco acompañado con un refresco.

Color y frescura es señal de salud de vitalidad, así como uno se quiera sentir. Comer limpio no está reñido con comer alimentos de origen animal, siempre que sea en moderación y de buena calidad.

Además darnos caprichos de vez en cuando también es saludable, quizás no será la opción más nutritiva a nivel nutricional para el cuerpo pero te alegra las emociones y te invita a formar parte de un momento, grupo, etc... como un trozo de tarta en un cumpleaños o una copa en una noche de verano.

¿Es peor comer carne o comer lácteos?

No me gusta usar la palabra peor o mejor, pero sí dar a conocer los efectos del consumo de unos y otros ingredientes. Ambas opciones son ricas fuentes de proteína y debido a su elevado contenido en ellas y su asociación también a grasas saturadas y minerales como el fósforo nos dejan un residuo ácido dentro del organismo. Los mismos nutrientes que encontramos en estos dos grupos de alimentos, los podemos encontrar en alimentos de origen vegetal que además nos aportan mayor cantidad de antioxidantes, fibra y nos dejan un residuo más alcalino y crean un efecto antiinflamatorio en organismo.

Además tanto los lácteos como la carne pueden ser portadores de antibióticos y hormonas de crecimiento que pueden llegar a interactuar con la salud del cuerpo humano.

¿Cómo recomendarías dejar los lácteos?

A nivel de textura, la leche se puede sustituir con cualquier bebida vegetal y hoy en día existen ya opciones de yogures y quesos veganos.

A nivel nutricional encontramos calcio en los vegetales, sobretodo los vegetales de hoja verde, en las semillas como la chía, el lino, el cáñamo y el sésamo, los frutos secos, las algas, las legumbres y los cereales. Lo que más suele costar es dejar los quesos por su cremosidad y porque están deliciosos pero contienen una gran concentración de casomorfina, una sustancia adictiva a nivel que provoca que no puedas quedarte con un trocito de queso, sino te invita a comer más. La solución son quesos veganos o preparar hummus, guacamoles que te darán la misma textura y mayor variedad de nutrientes.

¿Tu dieta diaria?

Para desayuna tomo primero un vaso de agua con limón y hay días que me prepare un generoso batido verde y lo voy tomando durante la mañana, o bien me como fruta y seguido un bol de bebida vegetal con granola.

Para comer al mediodía suelo ser muy práctica y me preparo bols enormes de ensalada con base de hojas verdes de temporada (lechugas, coles, rúcula, canónigos, berros, kale) y otros hortalizas como pepino, apio, tomates, zanahoria, remolacha, rábanos... más cereales como arroz integral, quínoa o trigo sarraceno, o bien legumbres como las lentejas, garbanzos o alubias, algunos frutos secos como las nueces o avellanas, y aceitunas o aguacate, tomate secos, hierbas aromáticas o especias y aliñado con vinagre de manzana o limón o me preparo algún otra salsita casera del repertorio de recetas de aderezos de mi membresía COME LIMPIO.

Para cenar suelo prepararme una crema de verduras como de calabaza, calabacín o sopa miso cuando necesito algo calentito, o si me apetece algo más fresquito tomo estas mismas cremas en frío o me prepare un gazpacho u otra sopa raw/cruda.

Seguido de un hummus con crackers o bastoncitos de vegetales, o un guacamole o un revuelto de setas con verduras y semillas. Como snack a media mañana o media tarde como fruta fresca o frutos secos y muchas veces me preparo un cúrcuma latte o un matcha latte. Y después de comer y cenar MUCHAS VECES como un trozo de cacao puro o chocolate del 90%.

Las dietas de las personas que viven más año, de las zonas azules, destierran los procesados y es una alimentación de comida real, como la que podrían hacer nuestros abuelos...

Así es, y esta es mi propuesta COME LIMPIO, no es nada nuevo, sino volver a las raíces y dejar de usar todos los procesados y refinados, alimentos que nos han hecho creer que son esenciales para nuestra salud porque nos aportan X nutriente o están enriquecidos en X mineral...

¿Cuantas veces se debe comer al día?

Tantas como necesites, pero te diría que entre 3 y 5 es un buen número. Es bueno quedarse saciador en las comidas que no es lo mismo que harto. Es decir comer para nutrirte y no para llenar vacíos. También es recomendable dejar pasar tiempo de descanso entre comida y comida y no hacer trabajar el sistema digestivo de forma constante. Cuando el sistema digestivo no está haciendo la digestión el organismo puede utilizar esa energía para reparar tejidos y asistir al mecanismo natural de depuración del cuerpo.

Y para acabar que alimentos que deberían ser imprescindibles en nuestra dieta.

Los vegetales y sobretodo los de hoja verde, grasas saludables como las aceitunas, frutos secos y las semillas y legumbres como buena fuente de proteína vegetal, y minerales y fibra como los cereales integrales.