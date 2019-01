Màxim Huerta: "¡Afortunados los que hablamos con los perros!"

«Leo no tiene raza. Es una perrita callejera, mestiza, adoptada en el refugio de una amiga. Me la ofreció y nos enamoramos». Se llama así por Leocadia, el personaje de Marisa Paredes en «La flor de mi secreto». Lleva 9 años con el periodista y escritor, «pero la anterior me duró 20. No solo es que las cuide bien, es que estos perros son fuertes. En el mestizaje está el futuro, ¡viva la mezcla!». A Leo la vemos en la cuenta de Instagram con el autor «porque no se separa de mí. Además, va pidiendo caricias a todo el mundo como si le faltaran en casa». Está con el escritor todo el día. En el sillón, en la alfombra, en el regazo, de paseo... «menos cuando escribo. Sabe que es el único rato que no me puede molestar... ¡Pero la tengo como una editora vigilándome!». Asegura que si tienes un animal es para que sea uno más de la familia y no esté cohibido, por eso «menos comer en la mesa conmigo, lo hacemos todo juntos: vemos pelis, jugamos, paseamos, se sienta a leer conmigo... y aunque duerme en su cojincito, se sube a la cama a darme los buenos días».