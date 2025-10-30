JCPajares y Seagram´s presentan su colección cápsula inspirada en el universo pádel

El pádel es un deporte que marca tendencias. Así lo demuestran los más de 6 millones de personas que habitualmente lo practican de manera semanal, con un incremento significativo de la presencia femenina.

Inspirados en el gran auge de este deporte como fenómeno social y estético, la firma JCPAJARES, uno de los diseñadores más reconocidos de la nueva generación de la moda española, junto a Seagram’s 0,0% han presentado la nueva colección de ropa cápsula que eleva la tendencia Padelcore y la redefine desde una mirada sofisticada, moderna y aspiracional.

Esta colaboración convierte la estética del pádel en una nueva forma de expresión. En línea con tendencias culturales como el Blokecore o el Balletcore, JCPAJARES y Seagram’s 0,0% sitúan el Padelcore dentro del imaginario contemporáneo, conectando deporte, moda y relevancia cultural.

Fusión del pádel con el mundo de la moda

La colección reinterpreta los códigos deportivos en clave elegante y urbana. Cada prenda combina comodidad y sofisticación, con tejidos de alta calidad y siluetas versátiles que reflejan la esencia contemporánea del diseñador y la elegancia sobria de Seagram’s 0,0% en una propuesta visual de color azul —símbolo de ambas marcas—.

Según destaca Juan Carlos Pajares, diseñador y fundador de JCPAJARES, “el reto ha sido trasladar la estética del pádel al universo de la moda sin perder su esencia, aportándole una lectura más sofisticada y con un claro enfoque ‘moda’. Buscábamos una propuesta comercial, unisex y con una fuerte carga de diseño, alineada con los códigos de Seagram’s 0,0%.

Colección pádel JCPAJARES JCPAJARES JCPAJARES

Hecha en Madrid con materiales premium, la colección “da vida a una propuesta sporty pero elevada, que combina tejidos técnicos con otros más sofisticados, transformando la inspiración deportiva en moda”, concluye el diseñador.

Por su parte, Laura Judit Rodríguez, Brand manager de Seagram’s declara que la colección va más allá de una simple colaboración. “El universo de JCPAJARES encaja de forma natural con la actitud de Seagram’s 0,0%. Juntos hemos reinterpretado los códigos del lifestyle deportivo y elevado la estética del pádel a un nuevo lenguaje de moda”, enfatiza.

La colección cápsula JCPAJARES x Seagram’s 0,0% sale a la venta el próximo 3 de noviembre a través de la web de la marca para dar a entender el pádel una nueva forma de estilo de vida.