Kylie Jenner rompe moldes con este pedazo de estilo veraniego

El calzado veraniego por excelencia, las chanclas, ha experimentado una transformación en el ámbito de la moda global. Lo que tradicionalmente se consideraba un zapato destinado a la playa o la piscina, ha escalado posiciones hasta convertirse en una pieza de gran presencia dentro de las colecciones de alta costura, redefiniendo su propósito y estética en el vestir diario.

Esta reconversión no es un fenómeno aislado, distintas casas de moda y personalidades influyentes han adoptado y elevado este sencillo diseño a una categoría superior.

Se observa una tendencia hacia versiones con plataformas, suelas de colores llamativos o materiales innovadores, que buscan dotar al conjunto de una declaración de estilo más atrevido y visible, alejándose de su función meramente utilitaria. Firmas de renombre han presentado ya sus propias interpretaciones de este calzado, con modelos que alcanzan precios de venta elevados.

Las plataformas extremas de Kylie Jenner

En esta nueva corriente, la empresaria y modelo Kylie Jenner ha demostrado su adhesión al estilo, luciendo unas chanclas que destacan por su diseño poco convencional y dimensiones considerables. Tal y como informan desde Vogue, Jenner publicó una imagen en redes sociales mostrando unas sandalias de la marca ERL con una plataforma de 12,7 centímetros de altura, un modelo que algunos expertos del sector han calificado como uno de los más atrevidos del mercado actual. El precio de venta al público de este calzado asciende a 375 dólares.

El diseño de estas chanclas las convierte en un punto focal ineludible de cualquier vestimenta, demandando atención. Jenner optó por combinarlas con un top tipo sujetador de color negro y pantalones deportivos, una elección deliberada que permitía a las sandalias acaparar todo el protagonismo del conjunto, enfatizando su papel como elemento central de la imagen publicada en sus redes sociales.

A pesar de la altura de las plataformas elegidas por Jenner, estas no representan la versión más extrema disponible en el mercado por la misma firma. La marca ERL lanzó el mes pasado una edición aún más imponente, conocida como "huge flip flop", que presenta una plataforma de aproximadamente 20 centímetros de altura, lo que supone un incremento sustancial respecto al modelo anterior. Este diseño de calzado alcanza un precio de 1.250 dólares, estableciendo una diferencia considerable con el par lucido por la empresaria y evidenciando el rango de precios en el que se mueven estas nuevas propuestas.