Lara Álvarez está ahora más guapa que nunca. No sabemos si cambiar Honduras por Marrakech al término de 'Supervivientes' este verano es lo que le ha sentado bien o si tal vez es el amor el que ha conseguido dar luz a su mirada . Independientemente de estas cosas, Lara Álvarez está de nuevo en España. Por eso ¡por fin ha comenzado a enseñarnos los looks originales y cosmopolitas a los que nos tenía acostumbrados ante se marcharse como aventurera por el mundo.

Esta chaqueta puede ser parte de nuestros looks más casual y sencillos o bien de los estilismos de oficina para asistir a una reunión importante. Cómoda y versátil, en nuestro armario esta chaqueta no puede faltar. Además, tiene un toque de color en mostaza que podemos realzar apostando por alguna prenda o accesorio al tono. Si no nos convence podemos pasarlo por alto y queda igualmente bien con ambas cosas.