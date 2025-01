Laura Sánchez: "Soy una inconsciente laboral y por eso disfruto tanto"

Laura Sánchez (29 de mayo, 1981) ha empezado 2025 como todos soñamos, con fortuna en el trabajo, y en el amor. Nos citamos con ella en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla, en el marco de la decimotercera edición de ‘We Love Flamenco’, que ella misma organiza. Derrochando puntualidad alemana, pero con ese arte andaluz que corre por sus venas. Porque aunque Laura se sienta de Huelva, la modelo vino al mundo en una pequeña localidad cercana a Frankfurt. O lo que es lo mismo, en su DNI pone que es alemana. Como muchos hijos de aquellos españoles que tuvieron que emigrar en los años 70.

Modelo, actriz, presentadora, diseñadora, empresaria… Ahora afronta un nuevo reto como concursante de la primera edición de 'Maestros de la costura Celebrity' en Televisión Española. A sus 43 años ha aprendido a coser, y eso le ha enseñado que puede hacer todo lo que se proponga. Porque Laura Sánchez es mucha Laura.

Laura Sánchez en 'We love flamenco'. Silvia Sánchez

¡Feliz 2025, Laura! ¿Cómo se encuentra?

¡Feliz año! Arranco el año muy bien, la verdad. He descansado y desconectado mucho en Navidad, y además con ‘We Love Flamenco’ que es nuestro motor. Estoy muy feliz, durmiendo muy poco esta semana, pero no estoy cansada, estoy encantada.

La semana pasada estuvo en Madrid para presentar ‘Maestros de la costura Celebrity' y esta en Sevilla para la decimotercera edición de ‘We love flamenco’. ¿Cómo llega a todo?

Pues yo pienso que es organización, soy muy alemana en mi agenda, la verdad. Y aunque se cambiar planes de última hora, y adaptarme, lo tengo todo súper cerrado. Por desgracia, también robando horas al sueño. Soy de las que apunto en papel, pongo alarmas en el móvil y se lo dice a la que tiene al lado para que me lo recuerde. Así funcionamos bien.

Cuando hablamos de Laura Sánchez, lo hacemos de una modelo, actriz, presentadora, diseñadora, empresaria, concursante… ¿Qué le queda por hacer?

Pluriempleada es lo que digo yo siempre. Me quedan por hacer muchas cosas, la verdad. Escribir, grabar un disco seguro que no… He aprendido a mis 43 años que nunca puedo decir esto no lo haré. Quién me iba a decir que iba a coser, y tantas cosas que he hecho que nunca me había planteado, ni pensaba que era capaz de hacerlo.

Entre esas cosas que dice que no se imaginaba, no sé si también está el llagar ya a la decimotercera edición de esta pasarela.

Me emociona recordarlo, porque empezó siendo un proyecto nada pretencioso, creyendo mucho en lo que hacíamos, pero el primer año fue un desastre. Pero aún siendo un desastre de afluencia de público, porque no lo conocía la gente, y solo tuvimos nueve desfiles. Realmente mirando el lado empresarial, perdimos hasta dinero, pero no decaímos, y seguimos adelante porque creíamos en el proyecto. Por eso ahora nos emociona ver esta pasarela consolidada, con 39 desfiles que hemos tenido, pero no se nos puede olvidar el primero, el éxito es que lo hemos hecho muy bien.

Leía una entrevista suya que decía “se ha empezado a entender que la moda andaluza no es solo un traje regional”, ¿ha costado dejar a un lado los clichés?

Totalmente, y sigue costando no asociar la moda flamenca a una mujer vestida en la Feria de Abril, y la moda flamenca es mucho más que eso. Hay que traspasar la frontera de la estacionalidad del traje de flamenca, y creo que nos abrió un poquito las puertas el desfile de Dior en la Plaza España de Sevilla. Nos dió la visibilidad internacional, y nos hizo entender a los locales, y a los españoles, que se puede hacer una colección maravillosa de calle con una inspiración flamenca. Que el flamenco no es solo volantes y lunares, yo siempre lo digo. La moda flamenca es también son unos bordados, unos flecos, una artesanía, un mantón de Manila. Todo eso es moda flamenca.

Como explicaba ahora, en general, muchas veces en España nos cuesta valorarnos tanto como lo hacen fuera de nuestras fronteras.

Tenemos la moda flamenca encasillada en una España tradicional y no vanguardista. Cuando los de fuera sí que nos ven vanguardistas. Nuestras raíces son tesoros, pero no los valoramos. Viviendo tantos años fuera fui consciente que lo que tenemos en España eran lujos, desde los azulejos, a nuestra arquitectura o nuestros artesanos…

¿Recuerda la primera vez que se vistió de flamenca?

¡Sí! Tengo una foto con cuatro años, y recuerdo que mi madre me pintó el lunar típico en la cara. El traje me lo hizo mi madre, y lo recuerdo con mucho cariño. Empecé pronto como buena onubense y choquera. Eso sí, no pisé la Feria de Abril hasta los 18 años, porque como soy de Huelva, no pisaba Sevilla.

Laura Sánchez vestida de flamenca con cuatro años. Cortesía

Con 18 años a la Feria, peor de aquella Laura que con 17 años se fue a cumplir su sueño de ser modelo a París, ¿qué queda?

Queda la inconsciencia laboral porque lo tomo todo con mucha ilusión. Soy una inconsciente, no me paro a pensar lo que viene y por eso lo disfruto tanto. No le veo nunca el problema a nada, ni el lado oscuro. Ni personalmente tampoco, todo me viene bien, y si no me viene bien pienso que no es para mí.

Entonces no le diría a esa adolescente nada.

Bueno, le diría que siga disfrutando, y todo va a estar bien. Porque aquella Laura de 17 años tenía más miedos que la de 43.

Usted ha hablado de la importancia de la salud mental en el mundo de la moda, y de ir a terapia, desde antes que esto fuera un asunto normalizado en nuestro país.

Yo creo que todos deberíamos ir al psicólogo como vamos al dentista, es muy importante hacer terapia. Yo llevo haciendo terapia hace 20 años. Es verdad que hay épocas que las necesito más que otras, ahora voy tres veces al año porque tengo las herramientas.

Ese trabajo previo, entiendo que también la ha ayudado para los concursos de televisión. Participó en ‘Masterchef Celebrity’ y ahora ‘Maestros de la costura Celebrity', ¿se encuentra más cómoda entre agujas qué fogones?

Pues mira no tiene nada que ver, y mira que el formato es el mismo. Para mi ‘Masterchef’ fue un aprendizaje, pero también fue una terapia. Sufrí mucho, y no lo disfruté nada. Quería ser la mejor, y no lo pasé bien personalmente en el programa. Cocinar sabía cocinar, pero coser no sabía nada, y coser es mucho más difícil. Además, no puedes engañar al espectador, porque ellos no probaban el plato, pero la prenda si la ven. Pero decidí pararme, hablar conmigo misma, y como el ‘Masterchef’ no disfruté, decidí participar en esta edición de ‘Maestros de la costura’ para disfrutarlo como la que más. Y te puedo decir que es de las mejores experiencias de mi vida. Lo he disfrutado como una niña de 15 años que va al colegio.

Antes me decía que su madre le hacía sus primeros trajes de flamenca, ¿la ha ayudado a aprender a coser para el concurso?

¡Y tanto! Mi madre lo ha disfrutado mucho, ahora cosemos juntas, ha sido un regalo de la vida. Nos hemos pasado todas las navidades mano a mano. Las navidades han sido cosiendo las dos con la chimenea puesta, ha sido maravilloso.

Hay algún compañero que no conociera y la haya sorprendido.

Pues te voy a decir dos compañeros, que no conocía mucho y me han sorprendido. El primero es Eduardo Casanova, que no tiene nada que ver conmigo. Y soy muy alemana, no me gusta llamar la atención, y él dando gritos todo el día…Hasta que en un programa conectamos de golpe, y ahora es mi mejor amiga. Y la otra es Pilar Rubio, he descubierto a una mujer que se parece mucho a mí. Tan trabajadora, con unos valores, tan buena compañera. Es un regalazo.

Hablando de regalos de la vida. Afortunada en el trabajo, y en el amor. Ahora vive el mundo taurino más de cerca, ¿tiene algo en común con el mundo de la moda?

La disciplina, yo cuando hablo con Manuel de nuestros comienzos, nos sentimos muy identificados. Son profesiones que empiezan muy jóvenes, que estás rodeado de gente mayor, que tienes mucha soledad, que solamente el público ve lo bonito. A los toreros solo se los ve en la plaza de toros, y a las modelos en las pasarelas, y no se ve lo que pasamos detrás.

Una disciplina que también le ha inculcado a su hija que está en un equipo de fútbol en Estados Unidos.

Esta semana justo ha estado en Sevilla ayudándome con la pasarela, pero ella está en Estados Unidos con una beca de fútbol. Creo que aún es más disciplinada que yo, entrena a diario, se cuida la alimentación. Tiene un carácter muy parecido al mío porque le gusta disfrutar de todo, pero siempre llevando un equilibro.

Laura Sánchez en esta edición de We Love Flamenco. Silvia Sánchez

Entonces, además de heredar la pasión del padre (Aitor Ocio) por el fútbol, ¿también ha heredado la suya por la moda?

¡Le encanta la moda! Le apasiona, la disfruta muchísimo. Todo tiene cabida en ella.

2025 ha empezado potente, ¿qué más proyectos le depara el año?

Hay muchos proyectos cerrados para 2025, tanto de moda como de televisión. No te puedo decir nada, pero vienen muchas cosas.