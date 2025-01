Virginia Troconis se va de desfiles a 'We Love Flamenco' con el vestido asimétrico que le ha robado del armario a su hija de 17 años

Virginia Troconis ha vuelto a crearnos una necesidad de moda desde Sevilla. Si el otro día fue una chaqueta de flecos, ahora es este vestido asimétrico rosa de Scalpers que le ha robado a su hija Triana, de 17 años, del armario. Y lo mejor es que ahora está rebajado. Un look que ha lucido en los desfiles de 'We love flamenco', el salón de tendencias arrancó el pasado viernes en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla su decimotercera y más ambiciosa edición con el desfile inaugural del diseñador José Hidalgo, uno de los creadores más reconocidos de la escena. La cita durará hasta este viernes 17 de enero con más de 70 creadores mostrarán sus propuestas a lo largo de 39 desfiles. Y Virginia Troconis no se los quiere perder para fichar las tendencias para la Feria de Abril 2025.

Porque si el otro día era una chaqueta de flecos, ahora es este vestido de jacquard rosa de escote asimétrico de Scalpers que le ha cogido prestado del armario a su hija Triana de 17 años. ¿Lo mejor? Que ahora nosotras también se lo podemos copiar, y rebajado en la web de la marca española. Un diseño que definen así en su página web: "Vestido midi confeccionado en tejido de jacquard. Regular fit, cuello ligeramente subido y cierre con botones traseros. Manga asimétrica y drapeado delantero".

Virginia Troconis. Instagram

Vestido asimétrico jacquard de Scalpers (rebajado a 79,90 euros)

Vestdio asimétrico. Scalpers

Un diseño que no solo nos parece ideal para un evento, si no también para una boda de primavera o incluso para la Semana Santa sevillana. Y que mejor que aprovechar las rebajas de enero 2025 para hacerte con tu estilismo.