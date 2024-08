Manuel Escribano y Laura Sánchez, más unidos que nunca ante la celebración del cumpleaños del torero

La relación de Manuel Escribano y Laura Sánchez va aparentemente viento en popa en toda vela. El torero está de doble aniversario: además de que el 21 de agosto cumplía cuarenta años, celebra también veinte años en los ruedos. Laura Sánchez, lo felicitó públicamente compartiendo dos preciosas imágenes en blanco y negro de ambos derrochando sonrisas y complicidad. "Felicidades vida. Que bonito es celebrarte" escribía acompañando la felicitación con la imagen en la que oficializaron su relación, que comenzó tímidamente la pasada Feria de Abril, poco después de que la modelo pusiese punto y final a su matrimonio con David Ascanio.

La celebración por todo lo alto Escribano en Tarifa

El torero no dudo en celebrar tanto su cumpleaños como su aniversario como diestro este domingo en la plaza de toros de Tarifa, Cádiz. Allí toreo a seis toros y estuvo animado por Laura Sánchez. "Tenía una gran responsabilidad porque cuando tienes a tu gente cerca es cuando hay que dar tu mejor versión", confesó a Europa Press después de la lidia, y sonrió cuando le preguntaron por qué no había brindado ningún toro a su chica. "Ella está siempre ahí, está conmigo, la gente a la que tienes cerca no hace falta demostrarle mucho más. Era importante que estuviera, tengo su apoyo siempre cuando hace falta, eso es lo importante, lo bonito", explicó.

Finalizado el festejo, la pareja disfrutó de una noche de celebración junto a sus seres queridos en el Dunna Playa, uno de los locales más de moda y concurridos de Tarifa, propiedad de unos buenos amigos de Manuel. Según 'EL ESPAÑOL' la elección no es baladí, ya que cuando se hizo pública la relación entre Escribano con Sánchez, entre los refugios que escogió la pareja para protagonizar sus primeras citas figuraba este local. Además, en Tarifa el torero tiene raíces familiares históricas, así como grandes amigos. "Es un lugar -Tarifa- donde siempre me he sentido arropado por el cariño y la pasión de la gente", ha declarado Escribano recientemente, enfatizando la "importancia de celebrar este momento crucial de mi carrera y vida personal en un entorno tan significativo".

Fue a principios de junio cuando la revista '¡HOLA!' publicó en exclusiva las imágenes que confirmaban el romance de la pareja. "A mí me gusta el amor de cada día. Si dura toda la vida, pues ya lo iré descubriendo, pero si no, el del día me vale", comentó la modelo en recientes declaraciones.