De Pilar Rubio a Laura Sánchez o Mónica Cruz, los looks de la presentación de 'Maestros de la costura Celebrity'

Maestros de la Costura Celebrity ya ha presentado a los 12 concursantes famosos que se atreverán con un talent show en el que deberán demostrar si tienen conocimientos en el mundo de la moda, lo que lo convierte en un reto para la gran mayoría e inaccesible para muchos. Además del jurado, ya familiar, formado por Lorenzo Caprile, María Escoté y Palomo Spain, la presentadora Raquel Sánchez Silva y los concursantes Mónica Cruz, Pilar Rubio, Edu Soto, La Terremoto de Alcorcón, Eduardo Casanova, Silvia Superstar, María Esteve, Rosa López, Laura Sánchez, Óscar Higares, Carmen Farala y Canco Rodríguez estaban también presentes en la rueda de prensa del formato producido por Shine Iberia.

Y obviamente, nosotras solo nos hemos podido fijar en sus looks. Además Pilar Rubio también ha querido explicar como ha llevado el rodaje del concurso: ""Creía que estaba preparada para todo, trabajar horas, bajo presión, pero estoy ya es otro nivel". "En el programa yo no me llevaba bien ni con las máquinas ni con el tiempo, pero nos hemos acabado entendiendo", aseguraba Mónica Cruz. Y Carmen Farala ha explicado que su madre era costurera.

¿Cómo han sido los looks de la presentación? ¡Aquí los tenéis!

Laura Sánchez

Laura Sánchez. Gtres

Carmen Farala

Carmen Farala. Gtres

Pilar Rubio

Pilar Rubio. Gtres

Mónica Cruz

Mónica Cruz. Gtres

Rosa López

Rosa López. Gtres

Después de ver los looks de las concursantes de esta edición más vip, solo necesitamos que empiece ya a emitirse el concurso.