Letizia, ¿cambio de estilo a los 47?

¡Feliz cumpleaños! Y es que hoy no es un domingo cualquiera en la Casa Real, si no que es uno de celebración, ya que la Reina Letizia cumple 47 años. Aunque no cumple una cifra redonda, doña Letizia lo celebrará de igual forma, en la intimidad y rodeada de su marido y sus hijas. ¿Nos mostrarán alguna fotografía o será en la máxima intimidad como de costumbre?

Este es el décimosexto año que doña Letizia celebra su cumpleaños como miembro de la Familia Real y siempre ha sido en la máxima intimidad. Fue el 15 de septiembre de 1972 cuando Paloma Rocasolano dio a luz en Oviedo a su primer hija con Jesús Ortiz. Cuarenta y siete años después, aquella pequeña es ahora la Reina de España, tras su matrimonio con don Felipe en 2004.

Y nosotras vamos analizar el estilo de la Reina Letizia en los últimos meses, ¿hay un cambio de estilo antes de cumplir los 47? ¿Qué marcas ha estrenado en su armario?