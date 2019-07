‘Lola Bunny’, lo nuevo de Lola Indigo y Don Patricio que ha revolucionado las redes

¡Alerta temazo! ¿Te has despertado y no sabes porque Don Patricio y Lola Indigo son tendencia en Twitter? ¡Pues sigue leyendo! Don Patricio no sonaba como principal revelación de este verano, hasta que decidió unir su talento al de Lola Indigo para componer un nuevo single. Bajo la inspiración de la película 'Space Jam' de los Looney Tunes, el cantante de 'Contando Lunares' y la de 'Ya no quiero na' se han unido por primera vez para meterse en una cancha de baloncesto y crear un tema de trap que ya lo está petando en las redes sociales. ¿Habrá llegado la canción del verano a 31 de julio?

Hasta hace unos meses el nombre de Don Patricio no sonaba en las principales listas de éxitos musicales pero desde el lanzamiento de su canción 'Contando Lunares' muchos no se pueden sacar de la cabeza el estribillo "vente vacila un poquito que aunque yo me haga el loquito me encanta y lo sabes".

Lola Indigo no ha parado de cosechar éxitos en los últimos años, y esta vez se ha entregado para diseñar ‘Lola Bunny’. "Yo soy Lola Bunny, be my Bug Bugs Bunny.A ti te gusta el party. Tú Clyde, yo Bonny". ¿Preparado para no dejar de escuchar esta letra?