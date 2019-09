María Pombo y su peto negro han enloquecido Instagram

Pero hay una vertiente pueril que rescata las piezas que nos ponían de pequeños y las lleva a la edad adulta reconvertidas. Por ejemplo, un peto, un pichi... Piezas que hace años no pensaríamos que recataríamos a no ser que se tratase de una prenda premamá (como el peto vaquero clásico de siempre).

Hoy se casa su hermana, Marta Pombo y ya están todos en Cantabria para vivir un día seguro que inolvidable. Así que, en las horas previas, tocaba llevar un look confortable como éste de camisa blanca con un peto denim en color negro y pierna acampanada de Mango .

Y ahora las llevamos a la calle como un look más, pero con ese toque infantil que nos permite que sea totalmente cómodo y fácil de combinar. Eso es lo que nos ha enseñado María Pombo con su último look en su cuenta de Instagram.

Es una de las piezas más sencillas y especiales al mismo tiempo de su colección. Cuesta 39,99 euros y está disponible en todas las tallas, de momento. Pero no ha sido lo único que ha llamado la atención este look porque, aunque no estaba etiquetada en la foto, la camisa transparente de topitos en relieve de color blanco también ha suscitado mucho interés.

Y la hemos encontrado en Stradivarius por 17,95 euros y también en todas las tallas, es una camisa muy básica pero con un toque diferente para no ser la clásica blanca semi transparente de toda la vida, sino algo más original.