10 looks que necesitas fichar ya para esta Semana Santa 2025

Parece mentira, pero sí, amigas, queda menos de un mes para la Semana Santa 2025, ya prácticamente superado el primer trimestre del año es hora de empezar a pensar en los looks para ser la mejor vestida allá donde vayas. Tengas un viaje a la playa planeado o te quedes por tu ciudad disfrutando de las procesiones confiamos que las temperaturas a finales de abril sean verdaderamente primaverales y podamos darnos algún que otro caprichito fashion.

Piensa en nosotras como si fuésemos esa personal shopper o asesora de compras que deseas cada vez que abres el armario y sientes que no sabes que no ponerte, sobre todo en ocasiones más especiales. Y para que este año no te pille el toro de cara a las próximas vacaciones, hemos seleccionado una serie de estilismos que van desde el vestido de invitada perfecta para una comida familiar a un conjunto de lo más divino para los primeros paseos por la playa del año. Toma nota.

Look 1

El rojo además de estar en plena tendencia es el color de la pasión, este total look de americana y vestido es ideal para un día de procesiones que acabe en comida/cena con la familia, tiene el punto perfecto entre sobriedad y sofisticación que buscamos en estas fechas.

Blazer traje estructura, de Mango (59,99 euros)

Blazer traje estructura. Mango

Vestido asel rojo, Tinta y Bariloche (99 euros)

Vestido asel rojo. Tinta y Bariloche

Look 2

Un estilismo mucho más casual, pero con el que conseguirás una buena dosis de estilo gracias a la mezcla de chaqueta estilo Chanel, con camiseta de básica blanca y vaqueros anchos. Perfecto para un día de recados por la ciudad durante las vacaciones.

Chaqueta corta bolsillos de plastron rosa, de October (99,99 euros)

Chaqueta corta bolsillos de plastron rosa. October

Camiseta manga larga 100% algodón, de Massimo Dutti (25,95 euros)

Camiseta manga larga 100% algodón. Massimo Dutti

Vaquero amplio, de H&M (29,99 euros)

Vaquero amplio. H&M

Look 3

Un conjunto con aires primaverales que es perfecto para eventos de día esta Semana Santa, la clave de este look es mezclar proporciones, juega con un vestido fluido y acompañalo por una chaqueta cropped para un resultado très-chic.

Blazer crop mezcla lino, de Mango (59,99 euros)

Blazer crop mezcla lino. Mango

Vestido túnica palma, de Our brand (rebajado a 79,90 euros)

Vestido túnica palma. Our brand

Look 4

Si eres de las que estas vacaciones tienes planeada una escapadita a la costa, te presentamos el look perfecto para esos paseos a la orilla del mar: una chaqueta de punto fina con detalles femeninos + unos pantalones holgados con bordados, un outfit relajado pero sin perder ápice de estilo.

Cárdigan algodón textura lazos, de Mango (25,99 euros)

Cárdigan algodón textura lazos. Mango

Pantalón anudado, de Nekane (89 euros)

Pantalón anudado. Nekane

Look 5

Definiríamos este conjunto como el match perfecto para una mañana de vermuts con tus amigas, solo necesitas una blazer entallada en tonos crema y un vestido midi estilo vaquero, 10 de 10.

Blazer estructura cinturón, de Zara (55,95 euros)

Blazer estructura cinturón. Zara

Vestido vaquero portofino, de Ipa brand (rebajado 62,50 euros)

Vestido vaquero portofino. Ipa brand

Look 6

¿No hay nada que diga exprese más el aire primaveral que las flores, verdad? Eso es lo que hemos pensado al ver estos espectaculares pantalones de tiro alto y corte ancho, la mejor manera de combinarlos con una camisa blanca que no le reste protagonismo al estampado pero con algún detalle especial.

Camisa crochet zw collection, de Zara (39,95 euros)

Camisa crochet zw collection. Zara

Pantalón soho flores rosas, de Bo star (115 euros)

Pantalón soho flores rosas. Bo star

Look 7

Si buscas un estilismo que te lleve fácilmente del día a la noche esta Semana Santa, aquí lo tienes, esta blusa es esa prenda versátil que te pondrás una y otra vez durante toda la primavera, para ese toque de sofisticación que las fechas demandan añade unos pantalones de traje en celeste, conseguirás un efecto buena cara instantáneo.

Blusa Josefa, de Par & escala (95 euros)

Blusa Josefa. Par & escala

Pantalón mezcla lino zw collection, de Zara (59,95 euros)

Pantalón mezcla lino zw collection. Zara

Look 8

Otra idea para un día de procesiones que termine con una comida familiar es escoger un total look blanco, si te describes como una amante del lujo silencioso, este outfit entonces lleva tu nombre grabado, líneas limpias y sofisticación en cada costura.

Blazer mezcla lino zw collection, de Zara (89,95 euros)

Blazer mezcla lino zw collection. Zara

Pantalón pinzas mezcla lino zw collection, de Zara (59,95 euros)

Pantalón pinzas mezcla lino zw collection. Zara

Look 9

Para las que se vayan a la playa estas vacaciones y busquen el outfitperfecto para una tarde de cocktails con vistas al mar, un vestido rosa con un estampado tan original y colorido es una apuesta segura, con una cazadora tipo bomber conseguirás un aire desenfadado que robará todas las miradas.

Cazadora bordados, de Zara (45,95 euros)

Cazadora bordados. Zara

Vestido summer dress rosa, de Moda concept summer (210 euros)

Vestido summer dress rosa. Moda concept summer

Look 10

Clásico, pero con ese toque de sofisticación que tanto estamos viendo en las últimas temporadas, así definiríamos el último look de esta lista, y sí el péplum está de vuelta para estilizar pero con líneas mucho más delicadas.

Top punto fino péplum, de Mango (29,99 euros)

Top punto fino peplum. Mango

Falda punto fino péplum, de Mango (49,99 euros)

Falda punto fino peplum. Mango

Ahora es tu turno, utiliza estos estilismos para inspirarte en la próxima Semana Santa, copialos al pie de la letra o darle tu toque personal, y no te olvides del poder transformador de los accesorios, unas joyitas statement, unos taconazos o un bolso llamativo son la clave para triunfar tengas el plan que tengas estas vacaciones.