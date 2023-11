7 vestidos originales que hemos visto a las celebrities para sorprender en la cena de empresa

Cuando entramos en diciembre, todo indica a que queda inaugurada la época de eventos y acontecimientos, en los que está la mítica cena de empresa. A veces es difícil dar con el look adecuado para ir favorecedora, elegante y acertada. Sin embargo, esta vez es muy fácil encontrar el atuendo ideal gracias a los estilismos de las celebrities en los últimos días. Desde las mejores vestidas en la gala de los Gen Z Awards hasta los modelitos en la alfombra roja de los Latin Grammy 2023 en Sevilla. Y si has estado atenta, sabrás que los vestidos de fiesta (en todas sus facetas, cortes y diseños de escándalo) han sido la prenda ganadora para brillar como lo han hecho estos personajes públicos. Y es que siempre vas a acertar con un vestido original en una cena de empresa para impresionar a tu mejor amiga de la oficina (y al resto). Lo cierto es que los colores por excelencia para estas fechas tan navideñas son el rojo y el negro, aunque a veces se acaba arriesgando con otros en tendencia. Pues bien, siempre puedes recurrir a ese vestido que solo te lo has puesto una vez (y que pensabas que no tendrías otra oportunidad para lucirlo) o irte de compras para investigar cuál es el más cool y trendy de la temporada.

Antes de decidirte, tienes que echar un vistazo a todos los outfits que han llevado las celebrities e influencers a premiers, alfombras rojas o galas para inspirarte. Porque si te consideras una chica con un estilo arriesgado y atenta a las tendencias, tendrás que hacerte con el vestido drapeado que será perfecto para marcar la silueta. Sin embargo, si prefieres otro más clásico, elegante y formal, acertarás sí o sí con el vestido ejecutivo de palabra de honor, que te servirá para otras ocasiones formales. Y si lo que te gusta es el brilli brilli y la estética sexy, tu aliado será el vestido de lentejuelas con transparencias, además es el típico vestido de fiesta que siempre funciona para un fin de semana cualquiera. Tampoco nos podemos olvidar del vestido lencero, un básico de fondo de armario, o el little black dress (que muchos lo conocemos como el minivestido negro), pero con el añadido de los flecos para dar el mayor movimiento a la noche. La propuesta del vestido rojo mini con vuelo es imprescindible para ser la mejor vestida de la cena o, también, el tradicional vestido con espalda descubierta que siempre queda fabuloso.

1. Vestido drapeado

2. Vestido ejecutivo de palabra de honor

3. Vestido de lentejuelas con transparencias

4. Vestido lencero

5. Vestido mini de flecos

6. Vestido mini con vuelo

7. Vestido con espalda descubierta

Después de esta lista de inspiración que nos han dejado las celebrities, se te hará mucho más sencillo dar con el vestido ideal para tu cena de empresa. Investiga y pruébate aquel modelo con el que puedas dejar con la boca abierta a tus compañeros y jefes.