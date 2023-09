Paula Echevarría dicta sentencia, las botas cowboy se siguen llevando y hasta con nuestros vestidos de fiesta

Paula Echevarría lo tiene claro, nada de dejar de llevar este otoño 2023 las botas cowboy, y no solo para nuestros looks casuals, también con nuestros vestidos de fiesta. Paula Echevarría ha sido la tercera invitada de 'Cuentos chinos' de Jorge Javier Vázquez y se ha sincerado como nunca sobre su papel como madre con una adolescente. Y a la vez, nos ha dejado claro que vamos a llevar nuestras botas cowboy a todos nuestros eventos y fiestas de los próximos meses. Paula Echevarría nos acaba de dejar claro que aunque las botas biker lleguen pisando fuerte, no nos vamos a olvidar de nuestras botas cowboy favoritas, como las plateadas de Primark que lucía hace unos días, y ahora estas en negro. Si el otro día era Marta Sánchez la que llevaba botas a un evento de moda, hoy es Paula Echevarría con este vestidazo joya.

Una maravilla de vestido de la firma Kikiriki, un diseño corto negro que, cuenta con transparencias, cut-out y volantes que Paula Echevarría ha combinado con estas botas cowboy altas negras, un básico que además en este caso son de firma española, de Fetiche Suances. Un estilismo que le podemos copiar en cualquier evento en los próximos meses, o hasta para Navidad. Que aunque ahora parezca que queda mucho, hazme caso que no queda tanto.

Porque ya sabemos que Paula Echevarría es fiel amante de la moda y de las firmas de nuestro país, y una vez más, anoche, lo volvió a demostrar.